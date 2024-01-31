«الهادي 29» بطل «سباق البوانيش» في مهرجان أبوظبي البحري

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز المحمل «الهادي 29» لمالكه النوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي، بالمركز الأول في سباق مهرجان أبوظبي البحري للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي البحري، وحل ثانياً المحمل «حشيم» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، وجاء في المركز الثالث «زلزال» لمالكه النوخذة محمد مروان المرزوقي.

ويقام المهرجان الذي انطلق يوم 25 يناير الماضي، ويختتم يوم 4 فبراير الجاري برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشتملاً على العديد من البطولات والأنشطة والفعاليات التراثية التقليدية، والحديثة.

وكرم الفائزين سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي.

وأشاد خليفة الرميثي بحرص الملاك على الدفع بمحاملهم للمشاركة في سباق البوانيش ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، وبالحماس الكبير للبحارة المشاركين، وبالجهود التي بذلوها خلال كل مراحل السباق.

وقال إن سباقات البوانيش لها خصوصيتها لدى البحارة الشباب، كونها مصدر إلهام لهم في تعلم الإبحار بواسطة المحامل الصغيرة، ومنها يتم التدرج نحو المحامل الأكبر بعد اكتساب خبرات جيدة تعينهم على الانتقال إلى المشاركة في الفئات الأكبر من المحامل.

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