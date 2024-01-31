اتفاقية ثلاثية تقضي بإنشاء أكاديمية للكاراتيه في مقاطعة لينبينغ..«آسيوي الكاراتيه».. أكاديمية موهوبين في الصين

المصدر: دبي - البيان

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أثنى اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، على توقيع الاتحاد القاري اتفاقية مهمة مع الاتحاد الصيني للكاراتيه، سعياً إلى نشر اللعبة.

ووقع الاتحادان الآسيوي والصيني للكاراتيه، وحكومة مدينة هانغتشو الصينية، اتفاقية ثلاثية تقضي بإنشاء أكاديمية للكاراتيه في مقاطعة لينبينغ من أجل تطوير ونشر اللعبة، حيث تعد الاتفاقية خطوة استراتيجية لرعاية الموهوبين في رياضة الكاراتيه، وتعزيز موقع مدينة هانغتشو مركزاً للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، واستكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعها اللواء «م» الرزوقي خلال دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية.

وقام بتوقيع الاتفاقية راشد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، وتشانغزي، رئيس الاتحاد الصيني للكاراتيه، ووانغ يان تشين، عضو اللجنة الدائمة لمقاطعة لينبينغ، وبحضور تشن ويكيانغ، نائب عمدة حكومة بلدية هانغتشو، وتشنغ ياو، مدير المكتب الرياضي لمقاطعة تشجيانغ، وتشو شوين، القائم بأعمال رئيس منطقة لينبينغ، وتشن روغن، أمين لجنة مقاطعة لينبينغ، ويانغ ينغينغ، مدير مكتب هانغتشو الرياضي.

وأشاد راشد آل علي، بجهود اللواء «م» الرزوقي، ومساعيه الرامية منذ توليه رئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه لدعم وتطوير اللعبة في قارة آسيا، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى إنشاء أكاديمية تحمل مسمى الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، وتخصص إيرادات الأكاديمية لدعم أنشطة الاتحاد الآسيوي في تحقيق خططه المستقبلية وتنمية موارده المالية، منوهاً إلى أن الأكاديمية في لينبينغ تمثل علامة فارقة للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، وتعكس تفاني الاتحاد في العمل على تنمية وتطوير اللعبة في القارة الصفراء، وهي دليل على التزامه برعاية المواهب الشابة والترويج للكاراتيه كرياضة وأسلوب حياة.

ولفت آل علي، إلى أن إنشاء الأكاديمية في الصين يأتي بعد نجاح منافسات الكاراتيه خلال دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية سبتمبر الماضي، لافتاً إلى أن ذلك النجاح، صنع انطباعاً جيداً لدى الرياضيين وعشاق اللعبة في الصين، ولدى المشاركين في الدورة، وبما يتماشى مع رؤية الحكومة الصينية لتحويل لينبينغ إلى مدينة مشهورة عالمياً لمسابقات الكاراتيه، وفقاً لرؤية وأهداف الاتحادين الآسيوي والصيني للكاراتيه، مشيراً إلى إمكانية إسهام الأكاديمية في تعزيز الثقافة الرياضية في مدينة هانغتشو، واجتذاب أشهر نجوم الكاراتيه في العالم.

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