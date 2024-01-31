لتبادل أفضل الممارسات في مجال الرياضة والتدريب.. نادي اتحاد كلباء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة كلباء

المصدر: كلباء - البيان

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وقعت جامعة كلباء مذكرة تفاهم مع نادي اتحاد كلباء الرياضي بمقر الجامعة في مدينة كلباء، وذلك بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبة عبدالله أحمد الأميري، ومحمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سيف سالم القايدي مدير جامعة كلباء، وبحضور وسائل الإعلام المرئي والمكتوب.

وتهدف المذكرة الاستفادة من إمكانيات النادي من ملاعب وألعاب جماعية وفردية وتبادل أفضل الممارسات في مجال الرياضة والتدريب وتنظيم البرامج والأنشطة المشتركة، بما يعود بالنفع للجامعة والطلبة وأبناء المدينة، وأيضاً تبادل الترويج والتسويق للبرامج من الناحية الأكاديمية والرياضية.

نحن سعداء جداً بالاتفاقية

ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وضمن استراتيجية النادي في التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين النادي والجامعة.

من جانبه أشاد راشد سعيد بن فريش الكندي بالاتفاقية متحدثاً أنها فرصة مثالية لطلاب الجامعة من الاستفادة من إمكانيات النادي من ملاعب وألعاب جماعية وفردية، وبهذه الاتفاقية تفتح أبواب أمام التعاون المشترك بين المؤسسات التعلمية والمجتمعية مع النادي، ونحن سعداء جداً بالاتفاقية، نحن في النادي مستعدون لنسخّر كل إمكانياتنا لصالح الجامعة تعزيزاً للتعاون المشترك بيننا، ونثمن حضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ودورهم اللامحدود في دعم الأندية بالإمارة والنادي على وجه الخصوص لحضوره والإشراف على التوقيع.

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