25 ميدالية للإمارات في ألعاب القوى بمنافسات "غرب آسيا البارالمبية"

المصدر: الشارقة البيان

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تصدرت الإمارات منافسات ألعاب القوى بـ25 ميدالية ملوّنة، بواقع 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، في منافسات الدورة الرابعة لألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويستضيفها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة ..

جاء العراق المركز الثاني بـ18 ميدالية بواقع 9 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، وحقق المنتخب السعودي 17 ميدالية بواقع 8 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وحصد المنتخب العماني 10 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين، ونال المنتخب البحريني 9 ميداليات، 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وفاز المنتخب الأردني بـ4 ميداليات بواقع ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية، وحقق المنتخب السوري 3 ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وحصد المنتخب القطري 4 ميداليات بواقع فضيتين، وبرونزيتين، وحقق المنتخب اللبناني ميدالية فضية.

المنتخب العراقي يتربع على عرش الريشة الطائرة

وأسفرت منافسات الريشة الطائرة عن اكتساح المنتخب العراقي، وتربعه على ميداليات المنافسات بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وحقق المنتخب الإماراتي 4 ميداليات فضية، والمنتخب البحريني ميدالية فضية، و6 برونزيات، وحقق المنتخب الأردني ميدالية برونزية، وحصد المنتخب السعودي ميداليتين فضيتين، والمنتخب اللبناني ميدالية فضية وميدالية برونزية، والمنتخب السوري ميدالية فضية.

منافسات ألعاب القوى

كما حقق اللاعب محمد الحمادي الميدالية الذهبية في مسابقة جري كرسي متحرك 100م فئة "T34"، وحصد مواطنه أحمد نواد الميدالية الفضية، وحقق اللاعب القطري علي رضا ارشيد الميدالية البرونزية، كما حقق اللاعب العماني سيف المقيبلي الميدالية الذهبية، واللاعب الإماراتي يحي البلوشي الميدالية الفضية في منافسات جري 100 م فئة "T46/47"، وفاز اللاعب عمر الحوسني بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات جري كرسي متحرك 100 م فئة "T53"، حقق اللاعب السعودي عبدالرحمن القرشي الميدالية الذهبية، واللاعب الإماراتي محمد المرزوعي الميدالية الفضية، واللاعب البحريني أحمد نوح الميدالية البرونزية، وفي مسابقات جري كرسي متحرك 100 م فئة "T54" حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية، واللاعب الإماراتي البحريني نصار الوقزة الميدالية الفضية، واللاعب الإماراتي محمد الشحي البرونزية.

وفي جري كرسي متحرك 100 م فئة "T71/72"، فاز الإماراتي خالد المرزوقي بالميدالية الذهبية، وحقق مواطنه اللاعب راشد المحرمي الميدالية الفضية، وفي مسابقات جري كرسي متحرك رجال 400 م فئة "T34"، حقق اللاعب الإماراتي محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحقق مواطنه أحمد نواد الميدالية البرونزية، وفاز اللاعب القطري علي راضي ارشيد بالميدالية الفضية.

وفي مسابقات جري كرسي متحرك رجال 400 م "فئة T53" حقق اللاعب السعودي عبدالرحمن القرشي الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب الإماراتي محمد المزروعي الميدالية الفضية، ونال اللاعب البحريني أحمد نوح الميدالية البرونزية، وفي مسابقة جري كرسي متحرك رجال 400 م فئة "T54" حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية، ومواطنه البراء القرني الميدالية الفضية، وحقق اللاعب بدر عباس الحوسني الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة جري الكرسي المتحرك رجال 1500 م فئة "T34/54" حقق الإماراتي محمد الحمادي الميدالية الذهبية،.

وفي رمي الجلة كرسي متحرك رجال فئة F33، حقق اللاعب السعودي محمد النخلة الميدالية الذهبية، واللاعب العماني مهنا أولاد ثاني الميدالية الفضية، ونال اللاعب الإماراتي محمد العنزي البرونزية.

وفي مسابقة رمي الجلة كرسي متحرك فئة "F53/54"، فاز اللاعب السوري علاء عبدالسلام بالميدالية الفضية، وحصل اللاعب الإماراتي عبدالله المصباحي على الميدالية الفضية، ونال اللاعب العماني فوزي الحباهي الميدالية البرونزية.

وفي رمي الجلة كرسي متحرك رجال فئة "f55"، فاز اللاعب الأردني أوباي الأسد بالميدالية الذهبية، ووفاز اللاعب الإماراتي سلطان الشمسي بفضية.

وفي منافسات رمي القرص رجال فئة "F35-37/42/44/46"، فاز اللاعب الإماراتي محمد الكعبي بالميدالية الذهبية، وحقق مواطنه اللاعب عابد علي عايد الميدالية البرونزي، واللاعب السوري باسم باسم الميدالية الفضية، وفي مسابقات رمي الرمح الكرسي المتحرك رجال فئة "F33/34" حقق اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الذهبية، واللاعب السعودي هاني نخلة الميدالية الفضية، واللاعب الإماراتي أحمد الحوسني الميدالية البرونزية.

وحققت اللاعب الإماراتية زينب التوبجي الميدالية الذهبية في منافسات 100 م جري سيدات فئة "T35/37"، وفازت اللاعبة اليمنية شهد محمد الميدالية الفضية، وحققت اللاعبة الإماراتية نورة الكتبي الميدالية الذهبية في مسابقات رمي الجلة كرسي متحرك سيدات فئة "F32/33"، ومواطنتها اللاعبة ذكرى الكعبي الميدالية البرونزية، ونالت اللاعب القطرية سارة مسعود الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الجلة كرسي متحرك سيدات فئة "f34" حققت اللاعبة السعودية سارة الجمعة الميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة الإماراتية إنصاف النعيمي الميدالية الفضية، وفي مسابقات رمي القرص سيدات فئة "F13/40/46"، حققت اللاعبة الإماراتية مريم الزيودي الميدالية الذهبية، ومواطنتها مريم مطروشي الميدالية الفضية.

رقم أسيوي وعالمي جديد للقايد

في إنجاز جديد لرياضة المعاقين الإماراتية استطاع بطلنا الأولمبي محمد القايد من تحقيق رقماً قياسياً عالمياً وآسيوياً في منافسات سباق الجري 1500 م فئة T34. وأهدى بطلنا محمد القايد الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم كان خير دافع لهم لمضاعفة الجهد وبلوغ منصات التتويج.وأشار ان دورة الألعاب البارالمبية لغرب أسيا في نسختها الحالية تعتبر فرصة جيدة للإحتكاك قبل خوض المنافسالعالمية المستقبلية وأهمها الألعاب البارالمبية باريس 2024 .

كرة السلة للكراسي المتحركة.. مواجهة مرتقبة بين الإمارات والسعودية

وفي إطار منافسات الجولة الرابعة من كرة السلة للكراسي المتحركة، حقّق المنتخب السعودي فوزاً كبيراً على نظيره العماني بنتيجة 69-39، وفاز المنتخب العراقي على نظيره البحريني 66-36. وسيلتقي منتخب الإمارات نظيره السعودي، اليوم، فيما يواجه المنتخب العراقي نظيره العماني.

منافسات كرة الهدف

شهدت منافسات كرة الهدف، في جولتها الثانية، المقامة بجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً منافسةً مثيرةً بين 6 منتخبات مشاركة، إذ تخطى المنتخب العراقي نظيره السعودي بنتيجة 13-7، قبل أن يتلقى الهزيمة من المنتخب الأردني بنتيجة 10-5، فيما حقق المنتخب العماني فوزاً على المنتخب الإماراتي بنتيجة 11-5، وحقق المنتخب القطري فوزاً على المنتخب الإماراتي بنتيجة 15-5 ، وفاز المنتخب السعودي على نظيره العماني بنتيجة 11-1.

منافسات الريشة الطائرة

في منافسات الفردي فئة "s su5" حقق اللاعب العراقي عباس الطاها الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب البحريني إلياس إلياسي الميدالية الفضية، وحصدت مواطنته زينب اليوسف الميدالية البرونزية. وفي فئة "S Sl4" حقق اللاعب العراقي علي أسد الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب السعودي محمد أحمد آل علي الميدالية الفضية، ونال اللاعب البحريني أحمد على محمد الميدالية البرونزية.

وفي فئة "S SL4" حقّق اللاعب العراقي أشرف حسن شريف الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب السوري فراس شيحة بالميدالية الفضية. وفئة "S WH2" حقق اللاعب العراقي محمد كريم عبود الميدالية الذهبية، كما حقق اللاعب الإماراتي محمد أحمد الزرعوني الميدالية الفضية، وفي فئة "S WH1" حقق اللاعب العراقي محمد جواد خادم الميدالية الذهبية، وحقّق اللاعب الإماراتي جمال خليفة الميدالية الفضية، وحصدت اللاعبة البحرينية ربا العامري الميدالية البرونزية.

وفي فئة "MS-SH6"، حقّق اللاعب العراقي عماد عادل دهوار الميدالية البرونزية، واللاعب اللبناني رضا رازق الميدالية الفضية، واللاعب الأردني مصعب الطوالبي الميدالية البرونزية، وفي منافسات الزوجي واصل المنتخب العراقي الهيمنة على منافسات الريشة الطائرة في فئة "WH1-WH2" إذ فاز اللاعب العراقي محمد كريم، ومواطنه محمد جواد بالميدالية الذهبية، كما حقق اللاعب الإماراتي جمال خليفة البدوي ومواطنه محمد أحمد الميدالية الفضية.

وفي فئة "DOUBLE SUS"، حقّق اللاعبان العراقيان علي السعدي وأشرف حسن شريف الميداليات الذهبية، وحقق اللاعب السعوي محمد أحمد آل علي واللاعب العراقي عباس الطاها الميداليات الفضية، ونال اللاعب اللبناني آيات مشلب، واللاعب البحريني إلياس إلياسي الميدالية البرونزية.

من جهته ثمن أحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، ومدير البطولة الجهود تعاون الوفود المشاركة في البطولة، وجهود اللجنة المنظمة وجموع المتطوعين، والتي كان لها دور أساسي في نجاح البطولة، مشيدا بالنتائج الفنية التي أظهرها لاعبو المنتخبات المشاركة في البطولة، والتي تؤكد مدى التطور الكبير في مستويات اللاعبين، متمنين التوفيق لجميع اللاعبين والمنتخبات المشاركة بتحقيق نتائج مميزة.

وأكد عمر العاروب، رئيس اللجنة البارالمبية السورية، أنّ سوريا تشارك في ألعاب القوى ورفعات القوة والريشة الطائرة وكرة الطاولة، وفي منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، موضحاً أنّ المشاركة السورية تعكس اهتمام اللجنة البارلمبية السورية بهذه الشريحة؛ لتحقيق أفضل النتائج على صعيد جميع الاستحقاقات، لا سيما أنّ نتائج هذه البطولة معتمدة للتأهل إلى الأولمبياد، موجهاً الشكر إلى الشارقة واللجنة المنظمة للبطولة، ونادي الثقة المعاقين على الاستقبال والتنيظيم الجيد، وهذا ليس بجديدٍ على الشارقة، وعلى القائمين على نادي الثقة للمعاقيين في تنظيم مثل هذه البطولات العالمية.

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