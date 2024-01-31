15 ميدالية ملونة حصيلة مشاركة الشارقة للمرأة في بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوي

المصدر: الشارقة- البيان

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حصد فريق العاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة 15 ميدالية ملونة دفعة واحدة خلال اشتراكه في بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوى التي جرت على مدار يومين متتاليين بمضمار الشعبة الرياضية بالعاصمة أبوظبي، منها 5 ذهبيات، و7 فضيات، و3 برونز.

ففي منافسات فئة السيدات حققت العداءة المميزة فاطمة البلوشي الفوز بذهبيتين في 100 متر ، و200 متر ، وشاركت زميلاتها عبير البلوشي، ومهرة عبدالرحيم ، وفاطمة خليل في الفوز بذهبية التتابع .( 4x100)

كما حقق الفريق فضيتين عن طريق العداءة عبير البلوشي في سباق 100م، وفي سباق 200م، وأضافت العداءة مروة العمودي برونزية في سباق 5000م .

وفي منافسات فئة الناشئات حققت العداءة اسميتا جانيش ذهبيتين في سباق 800م ، وفي سباق 1500 م ، وحققت حصة فيصل فضيتين الأولى في سباق 100م حواجز ، والثانية في سباق 100 متر عدو، وأضافت العداءة علياء المهيري فضيتين في 200، ,و400، وفي منافسات رمي الجلة اضافت مريم المازمي الفضية الخامسة ، وكان نصيب كل من ميثاء أحمد الميدالية البرونزية في 200 متر ، ونوف البلوشي في رمي الرمح .

وأشادت مروة الجسمي إدارية فريق ألعاب القوى بالنادي بنتائج الفريق، واعتبرتها مميزة لكون الفريق حرص على المشاركة بثلاثة لاعبات من فئة الشبلات اللاتي تم تصعيدهن لفئة الناشئات هن :عليا المهيري ،مريم المازمي، ونوف البلوشي وهن من اللاعبات اللاتي تم اختيارهن من البطولة المدرسية الأخيرة التي نظمها النادي من أجل اكتشاف العناصر المميزة لضمها إلى صفوف اللعبة بالنادي، وهي الاستراتيجية التي تعول عليها المؤسسة والنادي في اكتشاف اللاعبات لضمهن إلى صفوف النادي وصقل قدراتهن الفنية والبدنية لخدمة النادي والمنتخبات الوطنية.

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