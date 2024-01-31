ميثاء بنت محمد تقود الإمارات أمام «ذئاب دبي» في كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» بمواجهة منافسه فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور اليوم، في الدور الثاني من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2024 والتي تختتم يوم السبت المقبل في ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2024 والتي تحظى بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب عالي المستوى (20 جولاً).

ندية وإثارة

وبالتأكيد ستشهد المباراة الندية والإثارة ولا تقبل القسمة على اثنين وهو حال منافسات البولو عامة بعدما تصدرا معاً الضربات الجزائية التي أقيمت بينهما، وفريق بنجاش الذي حل ثالثاً في الضربات الجزائية ليلعب مع الفريق الخاسر من مباراة اليوم على كأس الترضية في الثانية من بعد ظهر يوم السبت المقبل في المباراة التي تسبق المباراة النهائية في ختام البطولة التي استمرت أسبوعين.

النهائي والنجوم

أما الفريق الفائز في مباراة اليوم فسوف يكون طرفاً في المباراة النهائية بمواجهة فريق الحبتور المتأهل سلفاً والذي غرد وحيداً بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث في الدور التمهيدي.

وسيمثل فريق الإمارات اليوم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكاس مونتيفيردي جونيور (7) وتومي بيريسفورد (8) وفيديريكو فون بوتوبسكي (5) بينما يمثل فريق ذئاب دبي كافو كل من حبتور الحبتور (1) وفيليكس ايسين (6) وسانتياغو لابورد (6) وبنيامين بانيلو (7).

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