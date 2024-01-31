هدف لاعب منتخب «الشاطئية» مرشح لجائزة الأفضل في العالم 2023

المصدر: دبي - وام

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أعلنت لجنة الكرة الشاطئية، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في العالم للكرة الشاطئية خلال عام 2023، والتي تضمنت هدف نجم منتخب الإمارات عبدالله عباس في شباك منتخب إسبانيا خلال دورة «نيوم» الدولية.

وضمت القائمة المرشحة 10 أهداف لنجوم عالميين، رجال وسيدات، تم إحرازها في أكثر من بطولة دولية، على مدار العام. وأتاحت اللجنة للجماهير التصويت لاختيار هدفها المفضل، من بين الأهداف العشرة الموجودة في القائمة، حتى الثاني من فبراير المقبل.

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