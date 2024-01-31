بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعود أجواء الحماس والتشجيع ولحظات الفخر مجدداً مع انطلاق منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في مبادلة أرينا، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية في فئات البراعم والناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة. وتنطلق البطولة الجمعة بمنافسات فئة الأطفال والبراعم والأشبال من عمر (4 - 13) في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الشباب والأساتذة، فيما يتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «أتقدم بالتهنئة إلى أسرة الجوجيتسو وجماهير الرياضة على امتداد الوطن لانطلاق موسم جديد نأمل فيه أن يمثل امتداداً لنجاحات الأعوام الماضية، ويواصل فيه أبناء وبنات الوطن إنجازاتهم على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية والأكاديميات في المحافل المختلفة، وفي ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ثقتنا بلا حدود في تحقيق كافة المستهدفات وأبرزها الحفاظ على الريادة العالمية».

وتابع: تعتبر بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو إحدى المحطات السنوية المهمة ضمن أجندة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، لا سيما أنها بطولة شاملة تستهدف الفئات العمرية المختلفة من حملة مختلف الأحزمة.

وأضاف: «توفر البطولة محطة مثالية تستقطب نخبة اللاعبين المحترفين محلياً وعالمياً من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، حيث تحمل مشاركتهم أهمية كبرى من حيث القيمة الفنية وإلهام الأبطال الصاعدين وجذب الجماهير، حيث يظهر اللاعبون مستويات متقدمة من التقنيات على البساط، ما يشجع الجيل الصاعد من اللاعبين على الاقتداء بهم وتحسين مهاراتهم والسعي نحو الارتقاء بمسيرتهم الرياضية».

وأشاد الشامسي بالدور الكبير للأسر والعائلات في تشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة، وحضهم على الاستفادة من خطط وبرامج وبطولات الاتحاد التي تسهم في صقل مواهب اللاعبين وإعدادهم بالشكل الأمثل لاحتراف رياضة الجوجيتسو، مشيداً بتواجدهم الدائم خلف أبنائهم في المدرجات وأهمية ذلك في تشجيعهم على البذل والتفاني ما يسهم في الارتقاء بمستوى المنافسة.

استعدادات متواصلة

بدوره قال طارق عمر البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، اكتملت تحضيراتنا واستعداداتنا لإطلاق بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تُعد واحدة من أهم الفعاليات بالنسبة لرياضيي الجوجيتسو، والأندية والأكاديميات المحلية والعالمية.

وأضاف البحري: «تنظّم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أكثر من 200 بطولة على مستوى العالم، وتعتبر بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو من البطولات المهمة للاعبين، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول 1000 نقطة تضاف إلى تصنيفهم المعتمد لدى الرابطة وهو ما يفسر الإقبال الكبير للمشاركة فيها من داخل الدولة ومختلف دول العالم».

ونوّه البحري بأهمية جمع النقاط التصنيفية مع بداية الموسم، لا سيما أن هذه النقاط تساعد اللاعبين على الارتقاء بتصنيفهم المحلي والقاري والعالمي، وبالتالي تعزز فرصهم للاستفادة من مزايا استثنائية يوفرها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للاعبين الأعلى تصنيفاً مثل الحصول على مكافآت السفر الخاصة بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والاستفادة أيضاً من أفضلية القرعة الخاصة بنزالات الدور التأهيلي خلال البطولة، ولعل القيمة الكبرى تكمن في إمكانية الوقوف على السجادة الحمراء الخاصة بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

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