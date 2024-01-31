شوق هاشم تحطم رقم الدولة في رمي المطرقة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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حطمت شوق هاشم لاعبة نادي الإمارات، رقم الدولة في رمي المطرقة خلال بطولة كأس الاتحاد التي أقيمت في أبوظبي ودبي، والتي شهدت تتويج فريق «الصقور» بـ18 ميدالية ملونة، وحققت شوق هاشم رقماً جديداً (40 - 36 م)، وتم تتويج الفرق من جانب فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وبحضور عدد من أعضاء إدارة الاتحاد والأندية المشاركة.

وتقدم يوسف علي البلوشي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وجمال القرصي عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الفردية والجماعية، بالشكر وخالص التهاني لجميع لاعبي ولاعبات ألعاب القوى بالنادي، كما أثنا على جهود مدرب الفريق الكابتن هادي محمد كريم، ومدرب فريق السيدات محمد هادي، والمدرب أحمد الكعبي مدرب فريق الرمي، ومشرفة الفريق فاطمة جبار علي، مشيدين بما حققوه من إنجاز ونتائج لافتة تدل على المجهود والعمل المميز خلال التدريبات، والمثابرة والحرص على تحقيق الإنجازات.

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