3800 مشارك في تحدي سبينس للدراجات الهوائية بدبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة للنسخة الـ 14 من سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية عن المسارات والقمصان الرسمية وتفاصيل هذا الحدث الدولي الذي يقام 25 فبراير المقبل بمشاركة 3800 متسابق ومتسابقة، ويندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وأحد السباقات المؤهلة لنهائيات بطولة العالم «جران فوندو» المقررة أغسطس المقبل في مدينة ألبورغ بالدنمارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس وتحدث خلاله علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، ووارويك جيرد مدير عام التسويق لمجموعة سبينس، وستيوارت هويسون رئيس سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية.

يمتد السباق لمسافة 94.1 كيلومتراً بداية من إكسبو دبي ويمر خلاله الدراجون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي من بينها أبراج بحيرات جميرا، جميرا غولف إستيت، والقرية العالمية، وغيرها من المناطق الخلابة ليستمتعوا بالمناظر البديعة بدبي، وينتهي السباق في مدينة إكسبو.

وأكد علي عمر أن تحدي سبينس للدراجات الهوائية يعتبر إضافة مهمة لقائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي، وسط ما تشهده رياضة الدراجات الهوائية من تطور ونمو خلال السنوات الأخيرة وزيادة عدد ممارسيها بشكل كبير، وقال: «نحن فخورون بتنظيم النسخة الرابعة عشرة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، حيث يواصل هذا الحدث الدولي الرائع تحقيق النمو في أعداد المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 3800 مشارك من مختلف دول العالم، وما زال التسجيل مستمراً لاستقطاب المزيد من المتسابقين، لقد أصبح هذا السباق حدثاً استثنائياً يتطلع إليه محبو رياضة الدراجات الهوائية بكل حماس سواء من المقيمين داخل الدولة أو من خارجها».

وأضاف: «هذا الحدث ولد كبيراً ويواصل النمو في كل عام حيث يشارك 3800 متسابق من مختلف الفئات والجنسيات في الحدث، وهو ما يؤكد مكانة الحدث ونجاحه في تحقيق أهدافه ومحافظته على مكانته منذ النسخة الأولى كأحد أهم سباقات جران فوندو العالمية التي تقام في 22 مدينة حول العالم من أبرزها دبي، ويتأهل 25% من المشاركين من 11 فئة عمرية من سباق سبينس دبي إلى النهائي العالمي الأكبر من نوعه في العالم الذي يقام هذا العام في ألبورغ بالدنمارك في شهر أغسطس المقبل والذي يجمع المتأهلين من 30 بطولة عالمية من مختلف قارات العالم أهمها تحدي سبينس دبي 92.

فئات عمرية

وقال واريك جيرد: السباق مهم لمجموعة سبينس ونريده أن يكون مستداماً ويستقطب عدداً متزايداً من المشاركين من جميع الفئات، ستكون هناك فئات عمرية مختلفة جديدة هذا العام، حيث يتنافس المتسابقون من فئة النخبة، على مسافة 94.1 ليتمكن الدراجون من جميع المستويات، من اختبار مهاراتهم وقدراتهم على التحمل، وهم يعبرون مسارات السباق عبر مناطق دبي الخلابة، والمناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة بها، وهؤلاء الدراجون يسعدون بالمشاركة في السباق كاملاً وإنهاء المسافة الرسمية حيث يقومون بإضافتها إلى رصيدهم، لكن هناك فئات لا تستطيع إكمال السباق كاملاً، لذلك خصصنا فئة لهم لمسافة 25 كيلومتراً، وهي فئة (آوت رايد) للهواة الشهيرة التي تمتد لمسافة 25 كيلومتراً، كما تم تخصيص سباق للأطفال فوق عامين لمسافة 1 كلم، برفقة عائلاتهم.

وأكد ستيوارت هويسون أن اللجنة المنظمة تطمح أن يصبح تحدي سبينس أكبر سباقات الهواة في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة،:»يسعدنا ويشرفنا أن تقام منافسات قرية السباق في مدينة إكسبو التي تشهد أيضاً نقطة البداية والنهاية لهذا الحدث كونها تعتبر نموذجاً للمدن المستدامة على مستوى العالم، وهي السمة التي نسعى لها في تنظيم التحدي الذي نعمل على أن يكون سباقاً مستداماً وصديقاً للبيئة والعائلة.

وأشار هويسون أن باب التسجيل مازال مفتوحاً أمام جميع الفئات من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، متوقعاً أن يحطم عدد المشاركين في السباق الأعداد المشاركة في الأعوام الماضية حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن إلى 3800 متسابق، ما يساهم في دعم السياحة الرياضية والاقتصاد المحلي نظراً لزيادة أعداد الفرق والدراجين المشاركين من خارج الدولة مع عائلاتهم وطواقمهم الفنية والتدريبية الذين يحرصون على المشاركة في دبي كل عام لتميز السباق فيها بالسرعة وقوة المنافسة، والاستمتاع بالأجواء الرائعة في دبي.

لقاء

والتقى ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي مع المنظمين وثمن جهودهم في تنظيم هذا الحدث الرائد، وأكد حرص المجلس على استمرارية تنظيم ونمو هذا الحدث المهم، فيما قدم المنظمون شكرهم لمجلس دبي الرياضي على دعمه الذي ساهم في استمرارية هذا الحدث وتطوره ونموه، وقدموا قميص التحدي هدية إلى مجلس دبي الرياضي.

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