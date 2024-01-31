المربع الذهبي لـ «دولية البولو» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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اتضحت ملامح المربع الذهبي لبطولة غنتوت السنوية الدولية، التي تختتم يوم الأحد المقبل بملاعب نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، والتي شهدت مشاركة 6 فرق بمستوى التصنيف (10-12 هانديكاب).

وتأهل للدور نصف النهائي فريق غنتوت بولو الذي احتل المركز الأول في الترتيب العام ليواجه فريق لامار بولو رابع الترتيب العام، وذلك في الساعة الثالثة من عصر اليوم، بينما يلتقي أبوظبي بولو الوصيف مع فريق بن دري بولو الثالث، في الرابعة والنصف عصراً، ويصعد الفائزان للمباراة النهائية التي تقام على كأس البطولة الدولية الـ 23، ويودع الخاسران البطولة حسب اللائحة الفنية، بينما يلعب الخامس والسادس على كأس الترضية وتجمع بين فريقي AM بولو وبهنسالي.

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