منتخبنا لكرة القدم الإلكترونية يخوض تحدي كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية في منافسات كأس آسيا للرياضات الإلكترونية (eAsian) والتي تنطلق للمرة الأولى بداية من يوم غدٍ وتستمر 5 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة أفضل المواهب في 20 اتحاداً عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بالتزامن مع إقامة النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا لكرة القدم.

وتتكون بعثة منتخبنا من الإداري محمود الكربي واللاعبين علي البلوشي، سعيد اليماحي، خالد الشامسي، هذا وتم توزيع الفرق العشرين المشاركة على أربع مجموعات من ثلاثة فرق ومجموعتين من أربعة، ويضم كل فريق لاعبين رئيسيين ولاعباً بديلاً واحداً، ويتقابل الفريق مع بقية فرق المجموعة مرتين في مباريات مدتها 12 دقيقة بواقع لاعبين أمام لاعبين.

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