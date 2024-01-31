5 ميداليات لبوتشيا الإمارات في «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق منتخب الإمارات لرياضة البوتشيا ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين ضمن منافسات النسخة الرابعة، لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بنادي الثقة، والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 11 دولة، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وأهدت اللاعبة رئيسة الفلاسي، الإمارات أول ميدالية ذهبية، في منافسات البوتشيا فئة «بي سي 4» سيدات، كما أضافت الميدالية الذهبية الثانية مع اللاعب حمدان الكعبي في منافسات البوتشيا زوجي فئة «بي سي 4»، كما حقق اللاعب الإماراتي خالد المراشدة الميدالية الفضية في منافسات رجال فئة «بي سي 2»، وتوج اللاعب عمر الفلاسي بالميدالية البرونزية فئة «بي سي 3»، وفاز اللاعب حمدان الكعبي بالميدالية البرونزية فئة «بي سي 4».

وقالت اللاعبة رئيسة الفلاسي، إنها سعيدة بإهداء الإمارات أول ميدالية ذهبية في منافسات النسخة الرابعة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، مشيرة إلى أن بوتشيا لعبة تنافسية ممتعة للاعبين والمشاهدين، موضحة أنها اختارت رياضتها المفضلة، وتعلم أنها لعبة صعبة وتحتاج إلى التركيز واستراتيجية محددة، وخصوصاً إن أصعب الإعاقات توجد في هذه البطولة.

ودعت البطلة رئيسة الجمهور لحضور فعاليات الحدث الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية؛ لتشجيع الأبطال المشاركين من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، ونشر اللعبة بالدولة والوطن العربي.

وحصد المنتخب السعودي 3 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، وفاز المنتخب البحريني بذهبيتين، وبرونزيتين، وحقق المنتخب العراقي الفوز بميداليتين ذهبيتين، و6 فضيات، وبرونزية.

وفي إطار منافسات الجولة الثالثة من كرة السلة للكراسي المتحركة، حقق المنتخب الإماراتي فوزاً كبيراً على نظيره العماني بنتيجة 49 - 35، وحقق الفريق السعودي العلامة الكاملة بعد تغلبه على المنتخب البحريني 73 - 48.

منافسات كرة الهدف

وشهدت منافسات كرة الهدف، في جولتها الأولى، تنافساً كبيراً بين 6 فرق مشاركة، وهي «الإمارات – السعودية – العراق - قطر- الأردن - عمان»، وحقق الفريق السعودي الفوز على الفريق الإماراتي بنتيجة 11 - 1، قبل أن يتعادل في مباراة مثيرة مع المنتخب القطري 8 - 8؛ ليحصد 4 نقاط، كما حقق الفريق الأردني الفوز على الفريق الإماراتي بنتيجة 17 - 7، وتغلب على الفريق العماني بنتيجة 18 - 8؛ ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

فيما حقق المنتخب العراقي العلامة الكاملة 6 نقاط، بعد فوزه على المنتخب العماني بنتيجة 11 - 1، والفوز على المنتخب القطري في مباراة مثيرة وصعبة جداً بنتيجة 7 - 6.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني من منافسات الريشة الطائرة عن فوز لاعب المنتخب العراقي محمد جواد 2-0 على لاعبة المنتخب البحريني روبا العامري، كما فاز لاعب المنتخب العراقي محمد كريم على اللاعب الإماراتي محمد أحمد الزرعوني 2 - 0، وحقق اللاعب السعودي محمد أحمد علي فوزاً على اللاعب اللبناني إياد مشلب 2 - 0، كما فاز اللاعب السوري فراس يحيى على مواطنه مطر عاطف 2 - 0، وحقق اللاعب اللبناني رضا رزق الفوز على اللاعب الأردني علاء القواسمة 2 - 0.

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة أن نادي الثقة قادر على إبهار الجميع، من خلال تقديم بطولة بتنظيم مثالي ما يعزز النمو المتسارع في قطاع الرياضة على مستوى الدولة، ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، كما هنأ «فرسان الإرادة» بالبداية القوية، وحصد أولى الميداليات الملونة.

وأبدى الدكتور عبد الرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، سعادته باللاعبين المشاركين بالبداية القوية لألعاب غرب آسيا البارالمبية في مختلف المنافسات، منوهًا أن الزخم الإعلامي والتغطيات الصحافية في وسائل الإعلام المختلفة وفي وسائل التواصل الاجتماعي أعطى الدورة شكلاً مغايراً في الإمارات وخارجها، مضيفاً إن الهدف من الدورة تطوير قدرات اللاعبين والمشاركين للوصول إلى الأولمبياد، علاوة على الفوائد التي سيجنيها اللاعبون من خلال الاحتكاك وتبادل الخبرات.

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