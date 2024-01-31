5 فعاليات في «كرنفال دبي البحري» السبت

المصدر: دبي - البيان

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يعود حدث (يوم دبي البحري) بحلّة جديدة في الموسم الثاني على شواطئ جزر دبي الخلابة، يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2023 - 2024 لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتشهد شواطئ جزر دبي كرنفالاً رياضياً بحرياً متنوعاً يضم خمس فعاليات بين المنافسات الرياضية الرسمية والفعاليات المجتمعية المتنوعة على الشاطئ قريباً من الحدث الذي سيجمع عشاق وجمهور ومحبي الرياضات البحرية بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم في موسمها الرابع بشعار (قصص لا تنسى).

نجاح مستمر

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: نرقب كرنفالاً رياضياً مميزاً في (يوم دبي البحري) الذي يعد واحدة من الفعاليات المهمة في روزنامة الموسم بنادي دبي بعدما حقق النجاح في العام الماضي من خلال الفعاليات المتنوعة في الشاطئ وفي عرض المياه، حيث سيجمع أهل البحر مجدداً في شواطئ جزر دبي، كما يستقطب الجمهور ممن يرغب في ممارسة هوايته أو التعرف على الفعاليات، إضافة إلى إكسبو مصغر تشارك فيه عدد من المؤسسات الوطنية.

وكشف المري أن يوم دبي البحري يتضمن 5 فعاليات أهمها منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023 - 2024) الذي يقام بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ويجمع نخبة الأبطال في هذه الرياضة يمثلون الأندية والفرق والأكاديميات سيتنافسون يوم السبت على الفوز بألقاب 14 فئة متنوعة في سباقات التجديف الكلاسيكي الأولمبية، إضافة إلى كأس التفوق العام الذي يمنح للنادي أو الفريق الأعلى حصولاً على النقاط.

وأضاف مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن النادي سينظم منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات -كايت سيرف- للموسم السابع على التوالي يومي السبت والأحد المقبلين بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، وتشمل أربع فئات هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل إضافة إلى (وينيغ فويل).

تأكيد

وأكد محمد سيف المري أن الفعاليات تشمل منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك يوم السبت المقبل، وهي إحدى الفعاليات المجتمعية الكبيرة، والتي تجمع هواة هذه الرياضة من محبي المغامرات البحرية وصيد الأسماك بقوارب كاياك بمختلف أنواعها فردي أو زوجي عادية أو بمحركات كهربائية.

متابعة

وأضاف: تراقب اللجنة المنظمة حالة البحر من أجل سلامة المشاركين وقد تم فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة عبر البوابة الإلكترونية في النادي، حيث سيتنافس الجميع على المراكز الأولى في فئتين اثنتين الأولى صيد سمك الكنعد (لا يقل وزن الواحدة عن 5 كلغ) والثانية أكبر مجموع وزن في هذه الأنواع:الجش والضلع والجد والسكل (لا يقل وزن الواحدة عن كيلو واحد) يوم السبت من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً آخر موعد لاستلام المشاركات.

ووجه محمد سيف المري دعوة مفتوحة إلى الجمهور الكريم لخوض تجربة رياضية مميزة في أجواء تنافسية عبر الفعاليات المتنوعة، ومن بينها كرنفال قوارب التجديف كاياك وأيضاً سباقات ألواح التجديف واقف والاستمتاع بالأجواء المصاحبة في قرية (يوم دبي البحري) في شواطئ جزر دبي الساحرة.

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