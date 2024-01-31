13 فريقاً عالمياً و7 فرق قارية في «طواف الإمارات للسيدات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي؛ الجهة المنظمة لطواف الإمارات للسيدات 2024، عن قائمة الفرق المشاركة في السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام عبر 4 مراحل لمسافة 468 كلم، خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير.

وسيتنافس 13 فريقاً عالمياً و7 فرق قارية على درع النسخة الثانية من الطواف، بمشاركة نخبة من الرياضيات العالميات، ومن بين أهم الأسماء المشاركة الإيطالية إليسا لونغو بورغيني حاملة لقب النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، وصاحبتي المركزين الثاني والثالث جايا رياليني وسيلفيا بيرسيكو على الترتيب.

كما أعلن فريق اس دي ووركس الفائز بتصنيف أفضل فريق للسيدات في العالم للعام 2023 عن مشاركة لوتي كوبيكي ولورينا ويبيس الفائزتين بـ 11 سباقاً في الموسم الماضي بما في ذلك المرحلة الثانية من طواف الإمارات للسيدات.

برنامج

وستشارك البطلة الإسبانية مافي غارسيا، صاحبة المركز الثالث في طواف إيطاليا 2022، لأول مرة في طواف الإمارات وستكون من بين المتنافسين على القميص الأحمر. ومن بين أفضل المشاركات ستتواجد بقوة شارلوت كول، الفائزة بالمرحلة الرابعة والقميص الأخضر في طواف الإمارات، وكيارا كونسوني كذلك.

وتتكون الفرق العالمية المشاركة في طواف الإمارات للسيدات 2024 من «كانيون» الألماني، «ليديل – تريك» الأمريكي، «اس دي ووركس» الهولندي، «كيرتيزيت» الألماني، «موفي ستار»، «اف دي جي – سويز» الفرنسي، «فينيكس – ديكوينينك» البلجيكي، «هيومان باورد هيلث» الأمريكي، «ليف – العلا – جايكو» الأسترالي، «رولاند» السويسري، «دي اس ام» الهولندي، «الإمارات ايه دي كيو» الإماراتي، «أونو – اكس موبيليتي» النرويجي.

فيما تتكون الفرق القارية من «كوفيديز» الفرنسي، «أي اف اديوكيشن» الأمريكي، «لابورال كوتيكسا» الإسباني، «اس تي ميشيل» الفرنسي، «تاشكنت» الأوزبكي، «كوب – ريبسول» النرويجي، «نوب جيرلز» الإيطالي.

ويبدأ توافد الفرق على مدار يومي 5 و6 فبراير المقبل، ويقام المؤتمر الصحافي لأبرز الرياضيات المشاركات يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير في نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات.

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