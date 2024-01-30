على شواطئ جزر دبي يومي 3و4 فبراير المقبل..كرنفال رياضي و5 فعاليات متنوعة يتضمنها "يوم دبي البحري"

المصدر: وام

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات "يوم دبي البحري" للموسم الثاني على شواطئ جزر دبي يومي 3و4 فبراير المقبل ضمن فعاليات الموسم الرياضي الجاري.

وتتضمن فعاليات هذا اليوم كرنفالا رياضيا بحريا متنوعا بين المنافسات الرياضية الرسمية والفعاليات المجتمعية المتنوعة، بالتزامن مع حملة "أجمل شتاء في العالم" في موسمها الرابع.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن (يوم دبي البحري) يعد واحدا من الفعاليات المهمة في روزنامة الموسم بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسخته الأولى العام الماضي.

وقال: "يتضمن يوم دبي البحري 5 فعاليات أهمها منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لموسم 2023-2024) الذي يقام باشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بمشاركة نخبة الأبطال في هذه الرياضة يمثلون الأندية والفرق والأكاديميات في الدولة سيتنافسون يوم السبت على الفوز بألقاب 14 فئة متنوعة في سباقات التجديف الكلاسيكي الأولمبية إضافة إلى كأس التفوق العام الذي يمنح للنادي أو الفريق الأعلى حصولا على النقاط".

وأضاف: كما سينظم النادي منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات -كايت سيرف- للموسم السابع على التوالي يومي السبت والأحد المقبلين بإشراف اتحاد الإمارات لشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وبالتعاون مع لجنة الامارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء وتشمل 4 فئات هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل إضافة إلى (وينيج فويل)".

وأكد المري أن الفعاليات تشتمل أيضا على منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك يوم السبت، وهي إحدى الفعاليات المجتمعية الكبيرة والتي تجمع هواة هذه الرياضة من محبي المغامرات البحرية وصيد الأسماك بقوارب كاياك بمختلف أنواعها فردي او زوجي عادية أو بمحركات كهربائية.

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