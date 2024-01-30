3000 لاعب ولاعبة في بطولتي العرب والفجيرة للتايكواندو

المصدر: الفجيرة - البيان

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تعقد اللجنة المنظمة للبطولة العربية للتايكواندو في نسختها الرابعة، وبطولة الفجيرة للتايكواندو في نسختها الـ 11، مؤتمراً صحفياً اليوم في نادي الفجيرة للفنون القتالية، للكشف عن آخر الاستعدادات لاستضافة البطولتين في مجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتنطلق البطولة العربية، يومي غدا وبعد غدٍ، بمشاركة 1306 لاعبين ولاعبات، تليها بطولة الفجيرة الدولية من 4 إلى 7 فبراير المقبل والتي تشهد المشاركة الأكبر من نوعها بتواجد 2313 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد نادر أبوشاويش مدير البطولة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولتين وفق أفضل الترتيبات التي تتوافق مع المعايير الدولية، لتحقيق الريادة التنظيمية لدولة الإمارات وإمارة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية الدولية.

وأعلن أبوشاويش، مشاركة نخبة اللاعبين عالمياً في بطولة الفجيرة التي تعتبر الوحيدة ضمن التصنيف الدولي G2، لتصبح الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والثانية على مستوى القارة الآسيوية، مضيفاً أن القائمة تضم أبطالاً سبق لهم الفوز بألقاب عالمية، وحققوا العديد من الإنجازات الدولية في البطولات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أبطال سبق لهم المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأشار إلى أن نادي الفجيرة للفنون القتالية، أكمل إعداده للمشاركة في البطولة الدولية بمعسكر دولي شهد تواجد العديد من المنتخبات العربية والآسيوية التي تضم مجموعة من الأبطال الذين سبق لهم الحصول على ألقاب عالمية.

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