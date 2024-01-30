شرطة دبي تؤكد استعداداتها لتأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

المصدر: دبي - البيان

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ترأس اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة بشرطة دبي، الاجتماع الخاص ببطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024، بحضور العميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد نبيل عبدالله الرضا، مدير إدارة الطوارئ، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وممثلين من اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشركاء الداخليين والخارجيين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين النسخة «12» من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل بمشاركة 16 منتخباً من أفضل منتخبات العالم.

واستمع اللواء الفلاسي للمعنيين، مؤكداً أهمية الاستعداد للحدث والعمل بروح الفريق الواحد للظهور بأفضل صورة تعكس السمعة الريادية لإمارة دبي في استضافة وتنظيم وتأمين كبرى الأحداث والفعاليات العالمية المختلفة.

وكانت قرعة البطولة التي جرت في أكتوبر الماضي قد أسفرت عن مواجهات قوية عدة في الدور الأول الذي يضم أربع مجموعات تتنافس في كل منها أربعة منتخبات، تليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة الختامية، وذلك على مدى 11 يوماً في ملعب تم بناؤه خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

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