مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024،..«أبيض الأثقال» جاهز لـ «آسيوية أوزبكستان»

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



يغادر المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى العاصمة الأوزبكية «طشقند» اليوم، للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، التي تقام في الفترة من 3 إلى 10 فبراير المقبل، وتضم البعثة التي يترأسها عبدالله الشهابي وشيخة الكعبي من اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، والجهازين الفنيين للمنتخب والنادي و7 لاعبين هم مؤيد النجار، عز الدين الغفير، عيسى البلوشي، منذر الجسمي، مي المدني، فاطمة مجيد، وزهرة الهاشمي.

وينتظم المنتخب في معسكر بـ «طشقند» فور وصوله ويستمر لحين انطلاقة البطولة التي استعد لها جيداً في أبوظبي عبر معسكر داخلي

استمر لأكثر من شهر، وشهد تحضيرات مكثفة أهل فيها الجهاز الفني اللاعبين بشكل مميز حتى يتمكن المنتخب من تحقيق التطلعات في المسابقة القارية.

وحض عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، اللاعبين على الظهور المشرف والتركيز العالي، مشيراً إلى أن الثقة كبيرة في جميع العناصر التي تمثل المنتخب في هذه البطولة القوية، وفي قدرتهم على تحقيق نتائج جيدة، وأكد أن الطموحات تبقى عالية في أي استحقاق يمثل فيه اللاعبون المنتخب أو النادي، خاصة أن مرحلة التأسيس ووضع الأسس السليمة لنادي أبوظبي قد اكتملا، وأصبح العمل جميعه منصباً حالياً على تأهيل اللاعبين وتهيئتهم لتحقيق أفضل الأرقام والنتائج في المسابقات الإقليمية والقارية والدولية.

تحضير

من جهته قال حمد العجمي عضو مجلس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال: اتحاد اللعبة سعيد بهذه العلاقة الوطيدة بينه ونادي أبوظبي، والمنتخب استعد جيداً للاستحقاق الآسيوي، نطمح إلى تحقيق أرقام مشرفة في البطولة والوصول إلى مراكز متقدمة لوضع بصمة منتخب الإمارات في أعلى الرياضات الأولمبية تنافسية.

وقال أفيناش باندو المدير الفني للنادي : اللاعبون حظوا بإعداد جيد، ونحن راضون بالطريقة التي اتبعت في المعسكر الداخلي وعن التدريبات بشكل عام، حيث ركز خلالها على تعزيز الإيجابيات عند كل لاعب أو لاعبة ومعالجة السلبيات سواء من حيث الجاهزية البدنية أو التكنيك.

وقال باندو: أبوظبي لرفع الأثقال نادٍ جديد، لكنه استطاع في وقت قصير أن يكون رافداً رئيسياً ومهماً للمنتخب، ونتوقع نتائج جيدة في البطولة القارية التي يخوضها المنتخب دون ضغوط، وثقتنا كبيرة في أن العناصر المختارة لتمثيل «الأبيض» ستكون على قدر التحدي خلال هذا الاستحقاق، خاصة أننا خلال فترة قصيرة تفوق رباعونا وتمكنا من تحقيق مكاسب كبيرة بفضل الجهود التي تبذلها الإدارة واللاعبون والجهاز الفني الذي يرافقني فيه المدرب ماهر القربي، وكل هذا النجاح يعود إلى تعاون الجميع من أجل صناعة التميز.

وأضاف باندو: «الآسيوية» منافسة عالية المستوى في رفع الأثقال حيث من المتوقع أن يتنافس جميع الرباعين الكبار، ويجب ألا ننسى أنها أيضاً بطولة مؤهلة للأولمبياد لذلك المنافسة ستكون قوية جداً، ونحن نسعى للحصول على أفضل النتائج، نأمل في أن نوفق في مسعانا ونعود بإنجاز جديد لرياضة الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز