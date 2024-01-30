سعيد بن صقر القاسمي يتوج أبطال الجولة الرابعة لطواف الشارقة الدولي

المصدر: دبي - البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت شعار «سلطان الخير.. 52 عاماً من العطاء والإنجازات»، توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بخورفكان، الدراج ماريو أباريتشو بطلاً للمرحلة الرابعة من النسخة التاسعة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، كما توج الدراج خميس حارب المرزوقي بطلاً للمرحلة الثانية لطواف الشباب، وكان الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بكلباء، قد شهد انطلاقة المرحلة التي امتدت لمسافة 125.57 كلم من جامعة كلباء إلى استراحة السحب بخورفكان، فيما كانت المسافة 64.88 كلم تمثل المرحلة الثانية لطواف الشباب.

تتويج

حضر ختام المرحلة وشارك في تتويج الفائزين، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالله سلطان الحمادي والدكتور عبدالله بن مليح وعادل صالح الحمادي، والدكتور سهيل علي النقبي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، والمهندس عبدالرحمن عبدالله النقبي مدير بلدية كلباء، وموزة حميد رئيس قسم الاتصال الحكومي ببلدية أم القيوين، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي الرياضي، والدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، ومطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، ومحمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور سيف سالم القايدي مدير جامعة كلباء، وناصر أحمد السلمان ممثل قناة الشارقة الرياضية، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام، وعدد من المسؤولين وجمهور ومحبي سباقات الدراجات الهوائية.



الطواف الدولي

فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الدراج ماريو أباريتشو من بورغوس الإسباني، وحصل أناتولي بودياك من فريق ترينجانو على المركز الثاني والميدالية الفضية والثالث ميغيل اندومان من فيليب واجنر



قمصان التميز

حصل جليفا غال من فريق الإمارات على القميص الأصفر على الترتيب العام برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحصل باربيير بيير من فريق فيليب واجنر على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في نقاط السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحصل أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فقد فاز به جليفا غال من فريق الإمارات، أما قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع المسافة فقد حصل عليه عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات



طواف الشباب

حصل خميس حارب المرزوقي من نادي أبوظبي للدراجات على المركز الأول والميدالية الذهبية، وتلاه إبراهيم الرفاعي لاعب نادي خورفكان الرياضي في المركز الثاني ونال الفضية، فيما حصل راب ايتونك لاعب أبوظبي للدراجات على المركز الثالث والميدالية البرونزية، أما بالنسبة لقمصان التميز فقد حصل خميس حارب المرزوقي من نادي أبوظبي للدراجات على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، وحصل إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان الرياضي على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في نقاط السرعة، فيما فاز راب ايتونك من نادي أبوظبي للدراجات بالقميص الأحمر لصاحب أفضل معدل في صعود المرتفعات، أما القميص الأبيض لصاحب المركز الأول للشباب تحت 16 سنة فقد فاز به سيف محمد آل علي من نادي الشارقة الرياضي، أما قميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فقد حصل عليه ناصر حمد المحيربي من نادي أبو ظبي للدراجات



الجولة الختامية

يسدل الستار اليوم الأربعاء على المرحلة الخامسة والأخيرة «استراحة شيص» من الحدث الدولي الكبير لمسافة 95،08 كلم وتنطلق من حديقة شيص وتنتهي في سفاري الشارقة بالذيد، فيما تسبقها المرحلة الثالثة لطواف الشباب من الموقع نفسه ولمسافة 63،50 كلم.

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