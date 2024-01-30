ذهبيتان وبرونزية لألعاب قوى الحمرية في بطولة كأس الاتحاد

المصدر: البيان

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تمكن فريق الحمرية لألعاب القوى من تحقيق ميداليتين ذهبيتين وبرونزية في بطولة كأس الاتحاد، التي أقيمت في 27 و28 يناير الجاري بأبوظبي.

وجاءت الذهبيتان عن طريق كل من محمد سنان في سباق رجال 400 متر عدو(47،13)، وأحمد عمر في الوثب الثلاثي ناشئين الذي سجل رقماً شخصياً (12،44) متراً.

وبالإضافة للذهبية، نجح سنان في الظفر ببرونزية سباق 200 متر عدو (21،40)، علماً أن أحمد عمر وفي الوثب الطويل ناشئين، حل ثانياً دون تحقيق مستوى الأداء.

وأثنى الكابتن جاسم درويش مدرب فريق الحمرية لألعاب القوى على لاعبي فريقه بشكل عام، كما هنأ المتوجين، واعداً بتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

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