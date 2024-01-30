ذهبيتان وفضية وبرونزيتان حصاد الإمارات في الـ"بوتشيا" بدورة "غرب أسيا البارالمبية"

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق منتخب الإمارات لرياضة البوتشيا ميداليتان ذهبيتان وميدالية فضية وميداليتان برونزيتان، ضمن منافسات النسخة الرابعة، لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بنادي الثقة للمعاقين، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 11 دولة، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وأهدت اللاعبة رئيسة الفلاسي، الإمارات أول ميدالية ذهبية، في منافسات البوتشيا فئة "بي سي 4" للسيدات، كما أضافت للإمارات الميدالية الذهبية الثانية مع اللاعب حمدان الكعبي في منافسات البوتشيا زوجي فئة "بي سي 4"، بينما حقق اللاعب الإماراتي خالد المراشدة الميدالية الفضية في منافسات رجال فئة "بي سي 2"، وتوّج اللاعب عمر الفلاسي بالميدالية البرونزية فئة "بي سي 3"، وفاز اللاعب حمدان الكعبي بالميدالية البرونزية فئة "بي سي 4".

وحصد المنتخب السعودي 3 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتينن، وميدالية برونزية، وفاز المنتخب البحريني بذهبيتين، وبرونزيتين، وحقق المنتخب العراقي الفوز بميداليتين ذهبيتين، و6 فضيات، وبرونزية.

وفي إطار منافسات الجولة الثالثة من كرة السلة للكراسي المتحركة، حقق المنتخب الإماراتي فوزاً كبيراً على نظيره العماني بنتيجة 49-35، ونال الفريق السعودي العلامة الكاملة بعد تغلبه على المنتخب البحريني 73-48، بينما تتضمن مباريات اليوم لقاء يجمع المنتخب السعودي مع نظيره العماني، والمنتخب العراقي مع نظيره البحريني.

وشهدت منافسات كرة الهدف، في جولتها الأولى المقامة في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، تنافساً كبيراً بين 6 فرق مشاركة، هي "الإمارات والسعودية والعراق وقطر والأردن وعمان"؛ إذ حقق الفريق السعودي فوزاً سهلاً على الفريق الإماراتي بنتيجة 11-1، قبل أن يتعادل في مباراة مثيرة مع المنتخب القطري 8-8؛ ليحصد 4 نقاط، كما حقق الفريق الأردني فوزاً على الفريق الإماراتي بنتيجة 17-7، وتغلب على الفريق العماني بنتيجة 18-8، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما حقّق المنتخب العراقي العلامة الكاملة 6 نقاط، بعد فوزه على المنتخب العماني بنتيجة 11-1، وعلى المنتخب القطري في مباراة مثيرة وصعبة جداً بنتيجة 7-6.

وسيلتقي اليوم في مباريات حاسمة للصعود الفريق السعودي مع الفريق العماني في المنافسات الصباحية، ويواجه الفريق العراقي في منافسات بعد الظهر، ويلتقي الفريق الإماراتي مع الفريق القطري قبل أن يلتقي الفريق العماني، ويلتقي الفريق الأردني نظيره العراقي، ثم القطري.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني من منافسات الريشة الطائرة عن فوز لاعب المنتخب العراقي محمد جواد 2-0 على لاعبة المنتخب البحريني روبا العامري، كما فاز لاعب المنتخب العراقي محمد كريم على اللاعب الإماراتي محمد أحمد الزرعوني 2-0، وحقق اللاعب السعودي محمد أحمد علي فوزاً على اللاعب اللبناني إياد مشلب 2-0 ، كما فاز اللاعب السوري فراس يحيى على مواطنه مطر عاطف 2-0، وحقق اللاعب اللبناني رضا رزق الفوز على اللاعب الأردني علاء القواسمة 2-0.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، عن سعادته بتنظيم هذه النسخة بنادي الثقة للمعاقين في الشارقة، ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعزز المكتسبات التي ظلت تحققها رياضة ذوي الإعاقة على مستوى الدولة.

وأوضح أنّ نادي الثقة للمعاقين قادر على إبهار الجميع، من خلال تقديم بطولة بتنظيم مثالي ما يعزز النمو المتسارع في قطاع الرياضة على مستوى الدولة، ورياضة المعاقين بشكل خاص، كما هنأ "فرسان الإرادة" بالبداية القوية، وحصد أولى الميداليات الملونة.

وأبدى الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، سعادته بالبداية القوية للاعبين المشاركين في المنافسات المختلفة، منوهًا بأنّ الزخم الإعلامي والتغطيات الصحفية في وسائل الإعلام المختلفة وفي وسائل التواصل الاجتماعي أعطى الدورة شكلاً مغايراً في الإمارات وخارجها، مضيفا أنّ الهدف من الدورة هو تطوير قدرات اللاعبين المشاركين للوصول إلى الأولمبياد، علاوة على الاحتكاك وتبادل الخبرات.

وقالت اللاعبة رئيسة الفلاسي، إنّها سعيدة بإهداء الإمارات أول ميدالية ذهبية في منافسات النسخة الرابعة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، مشيرة إلى أنّ البوتشيا لعبة تنافسية ممتعة للاعبين والمشاهدين، تحتاج إلى التركيز واستراتيجية محددة، داعية

الجمهور إلى حضور فعاليات الحدث الذي يستحوذ على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية؛ لتشجيع الأبطال المشاركين من أجل تحقيق طموحاتهم على الأصعدة كافة، ونشر اللعبة بالدولة والوطن العربي.

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