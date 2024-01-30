"البارالمبية الدولية" تتفقد برامج عمل وجهود اللجنة الوطنية لتطوير الرياضيين

المصدر: وام

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اطلعت اللجنة البارالمبية الدولية، على برامج العمل في اللجنة البارالمبية الوطنية، وكيفية تقديم برامج الدعم للفئات من أصحاب الهمم، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات التي عقدت على مدار 3 أيام بهدف دعم وتطوير العمل البارالمبي في الإمارات.

وقادت الفعاليات، ليلى الظريف منسقة اللجنة البارالمبية الدولية مع اللجان البارالمبية الآسيوية، حيث ارتكزت الفعاليات على 3 محاور أساسية هي الحوكمة والتنمية التنظيمية، وتطوير الرياضيين، والبرنامج التنفيذي للمنح وانتهت الفعاليات بوضع خطّة التطوير للجنة البارالمبية الوطنية.

وأكد ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن زيارة ممثلة اللجنة البارالمبية الدولية جاءت ضمن مجموعة من الزيارات التي تقوم بها اللجنة الدولية إلى المنطقة، حيث كانت الإمارات أول زيارة لها في المنطقة؛ وقال : الزيارة جاءت مثمرة، خاصة وأن هدفها تبادل المعرفة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها اللجنة البارالمبية الدولية للجان الأهلية في المنطقة".

وأضاف: تضمنت الزيارة مجموعة من الجولات الميدانية وورش العمل عن استراتيجية العمل داخل اللجنة البارالمبية الوطنية، وكيفية تقديم طلبات الدعم استناداً للاستفادة من الخدمات المقدمة من "اللجنة الدولية" تعزيزاً للحركة البارالمبية في المنطقة.

وأوضح المهيري، أن ممثلة اللجنة الدولية اطلعت على سير العمل داخل اللجنة البارالمبية الوطنية، والبرامج الرياضية والفنية التي تنفذها، وناقشت أبرز التحديات الّتي تواجه الأجهزة الفنية واللاعبين في ظل المشاركات الدوليّة والإقليمية المتلاحقة.

وقال: أثنت ممثلة اللجنة البارالمبية الدولية على آلية العمل داخل اللجنة الوطنية وكم الجهود المبذولة في تحقيق الأهداف الموضوعة من أجل الارتقاء بالرياضة البارالمبية في الإمارات، بمختلف عناصرها سواء على صعيد اللاعبين أو الفنيين وكذلك التحكيم.

وأضاف: أكدت الظريف أن اللجنة البارالمبية الوطنية تلتزم بتنفيذ كافة المعايير الدولية لإنجاح الرياضية البارالمبية وهو ما تجسد في كم الإنجازات التي تحققت على مختلف الأصعدة على مدار السنوات الماضية، قارياً وإقليميا ودولياً.

وأشار إلى أن ممثلة اللجنة الدولية حرصت على تفقد استعدادات المنتخبات الوطنية، التي تشارك في بطولة غرب آسيا، وزارت منتخبات كرة السلة على الكراسي المتحركة والرماية، والأخير يستعد أيضا للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية مارس المقبل بمدينة نيودلهي.

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