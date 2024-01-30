شمة السويدي تحسم فضية المبارزة لصالح الشارقة للمرأة في بطولة الاتحاد

المصدر: الشارقة - البيان

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نجحت اللاعبة الواعدة شمة السويدي في تحقيق الفوز بفضية بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 13 و 17 سنة التي جرت (الأحد) بصالة المزهر بدبي، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة مثلوا كافة أندية الدولة التي تمارس نشاط اللعبة .

وهي من البطولات التي يعول عليها اتحاد الإمارات للمبارزة آمال كبيرة لاكتشاف أبرز اللاعبين واللاعبات بهدف ضمهم إلى صفوف المنتخبات الوطنية وتمثيل الدولة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة .

وكادت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة المميزة شمة السويدي صاحبة فضية منافسات (سابير (Saber للسيدات قريبة من تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية، حيث قدمت مباراة طيبة، وظهرت بمستوى لائق يؤكد قدرتها على تحقيق الأفضل خلال المواجهات المقبلة.

وكان نادي الشارقة شارك بثلاث لاعبات فقط، هن عنود السعدي في منافسات سلاح الأيبة ( Epee ) ،وعلياء عليلي في منافسات سلاح( فلورية Foil) ، وشمة السويدي في منافسات السابر Saber )).

من جانبها أشارت هدى حسن إدارية الفريق ان اللاعبات ظهرن بمستوى طيب رغم صغر أعمارهن، وهذا يؤكد مقدرتهن على التميز خلال البطولات المقبلة، وقالت شاركنا في البطولة بعدد قليل من اللاعبات اللاتي شاركن في المنافسات بفئة عمرية أقل من العمر المحدد، وقالت الهدف من ذلك هو منح اللاعبات مزيداً من الصقل واكتساب الخبرة والثقة استعدادا للمنافسات المقبلة .

وشكرت إدارة النادي على دعمها الكبير للعبة، كما شكرت جميع اللاعبات، والمدربة وكل الداعمين للعبة في النادي..

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