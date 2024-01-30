اختتام بطولة فزاع للرماية بالسكتون بنجاح كبير

المصدر: دبي - البيان

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أسدل الستار بنجاح كبير على بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية بمنطقة الروية بدبي، في نسخة استثنائية وكبيرة على صعيد أعداد المشاركين الذين تجاوزوا الـ 2000 مشارك من مختلف الجنسيات، وقوة المستويات مع تحطيم أرقام قياسية وتسجيل نتائج متقاربة للغاية في الفئات كافة.

وجاءت المنافسات الختامية لتقدم واحدة من أروع المنافسات، بداية مع نهائيات رماية الأهداف للرجال، التي حقق فيها الرامي العُماني محمد أحمد العامري المركز الأول، متفوقاً بالعلامة «إكس» على مواطنه، خالد علي هبيس الذي جاء في المركز الثاني، فيما حلّ العماني محمد عبد الله الشبنوتي في المركز الثالث.

أما في منافسات إسقاط الصحون التي تقوم بنظام انطلاق المتنافسين بالجري لالتقاط السلاح ثم التصويب لإصابة الأهداف، تمكّنت سلطنة عُمان من تحقيق المراكز الثلاثة الأولى، فحقق المركز الأول الثنائي يونس حمد السيابي، وعوف خصيب العوفي، وتمكنا من تحقيق أسرع زمن في تاريخ جميع نسخ بطولة فزاع لرماية السكتون، وبلغ 5.42 ثوان، مما يعكس قوة مستويات النسخة الحالية. وجاء في المركز الثاني الثنائي هشام خلفان السيابي، وخالد خلفان السيابي، وفي المركز الثالث محمود سعيد التوبي، وصخر سعيد التوبي.

تتويج

وتوّج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أصحاب المراكز الأولى «رجال أهداف ــ إسقاط الصحون»، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في المركز، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ووجّه رئيس اتحاد الإمارات للرماية الشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لدوره في دعم الرياضات والتجمعات التراثية التي تجمع أبناء الوطن، كما ثمّن دوره الريادي في ضمان استدامة هذه البطولات العريقة، من خلال حسن التنظيم والاحترافية في العمل، داعياً الأندية الخاصة والعامة للاستفادة من هذه التجربة الكبيرة للمركز.

وأضاف: تجمعنا شراكة استراتيجية مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سوف تُترجم على أرض الواقع في الفترة القريبة المقبلة، حيث نسعى جميعاً إلى هدف واحد وهو تقديم الأفضل لأبناء وطننا، وتهيئة الظروف المناسبة لتقديم ما يمتلكوه من قدرات ومواهب.

واختتم الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم: تابعنا منافسات إسقاط الصحون التي تعتبر من أهم وأعرق أنواع الرماية التي كان يمارسها آباؤنا وأجدادنا، ونحن كاتحاد دائماً متواجدون لدعم هذه البطولات.

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