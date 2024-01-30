دبي تحتضن باقة فعاليات رياضية عالمية في فبراير

المصدر: دبي- البيان

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يتضمن جدول فعاليات دبي، باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية خلال شهر فبراير المقبل، لتوفير أجواءٍ ترفيهية استثنائية في دبي.

وتشمل أبرز الفعاليات الرياضية المرتقبة في فبراير بطولات سوق دبي الحرة للتنس إلى جانب العديد من الفعاليات العالمية التي تحتضنها دبي حيث تستمر أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، مع عددٍ أكبر من الجوائز، ومزيد من الأنشطة ذات المستوى العالمي خلال موسم 2023 - 2024. وتُقام فعاليات الكرنفال أيام 2 و9 و16 و23 فبراير، لتقدم مزيجاً من سباقات الخيول المميزة، والعروض الترفيهية الحية، وجلسات تناول الطعام من فئة الخمس نجوم.

ويواصل مشهد الفعاليات الرياضية في دبي استقطاب اهتمام الجماهير من خلال سلسلة سباقات لومانز الآسيوية على مدار ثلاثة أيام بين 10 و12 فبراير، حيث تشهد دورة عام 2024 مشاركة أفضل الفرق العالمية والمواهب الناشئة في المنطقة للمنافسة في تحدٍ يستمر لأربع ساعات في دبي أوتودروم.

وبعد النجاح الذي حققه في السنوات السابقة، يعود تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ليُقام من 3 حتى 7 فبراير في منطقة الروية. وتستضيف شرطة دبي هذه المسابقة العالمية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى العالم. أما عشاق رياضة الجري فلديهم فرصة مميزة للاستمتاع بفعاليات نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي، الذي ينطلق الأحد المقبل 4 فبراير .

أهم البطولات

وتمثل كأس دبي الذهبية للبولو أهم البطولات ضمن سلسلة بطولات كأس دبي للبولو، وتُقام فعاليات المنافسة بين 7 و24 فبراير في نادي ومنتجع الحبتور للبولو.

كما يستضيف استاد سوق دبي الحرة للتنس بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس بين 18 فبراير و2 مارس. وتُقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي تنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،. وتستقطب مجموعة من أفضل لاعبي التنس في العالم، لتتيح للحضور الاستمتاع بمشاهدة منافسات حماسية عالمية المستوى.

ويمكن لعشاق المغامرات الحماسية الاستمتاع بفعاليات كور يونيتي، مهرجان التخييم ، الذي تنظمه كور دايركشن، ويُقام هذا العام في حتّا من 23 حتى 25 فبراير. ويعود طواف الإمارات إلى دبي يوم 23 فبراير ليقدم أعلى مستويات التشويق . وتتيح المسابقة لراكبي الدراجات الهوائية التنافس ضمن مسار يبدأ من «الشندغة» وصولاً إلى دبي هاربر، حيث يمكنهم الاستمتاع بأجمل المناظر الطبيعية في دولة الإمارات على طول المسار.

كما تُقام أحدث دورة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية يوم 25 فبراير في مدينة إكسبو دبي، وهي دعوة لعشاق الدراجات الهوائية للاستمتاع بالأجواء الحماسية.

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