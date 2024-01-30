أُنس جابر شريكة ناعومي أوساكا في زوجي «مبادلة أبوظبي للتنس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات عن مشاركة تجمع ما بين المصنفة السادسة عالمياً التونسية أُنس جابر، والبطلة اليابانية ناعومي أوساكا، وذلك في منافسات الزوجي للبطولة التي تقام من 3 إلى 11 فبراير المقبل في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتأتي مشاركة كل من أنس جابر، وناعومي أوساكا في البطولة المصنفة في فئة 500 نقطة من رابطة محترفات التنس، عقب حصولهما على بطاقتي دعوة وايلد كارد.

كما تضم تشكيلة الفردي المشاركة في البطولة نخبة من أفضل 20 لاعبة في العالم، حيث تتنافس كل من إيلينا ريباكينا، وماريا ساكاري، وباربورا كريجيكوفا على اللقب، إلى جانب ناعومي أوساكا، وإيما رادوكانو، الفائزتين ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2021.

وعلى الرغم من أن اللاعبتين أنس جابر، وناعومي أوساكا معروفتان بمسيراتهما الفردية، إلا أنهما شاركتا من قبل في المباريات الزوجية، حيث تنافست أوساكا في زوجي السيدات في جميع بطولات غراند سلام الأربع، بينما لعبت جابر في بطولات أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة وويمبلدون.

وسبق أن شاركت جابر مع سيرينا ويليامز في منافسة الزوجي في إيستبورن عام 2022، حيث وصل الثنائي إلى الدور نصف النهائي قبل أن يضطرا إلى الانسحاب بعد تعرض اللاعبة التونسية للإصابة. وتبدأ أنس جابر أولى مبارياتها في المسابقات الفردية الأربعاء 7 فبراير المقبل، وفقاً للجدول النهائي لرابطة محترفات التنس، فيما لن يتم الكشف عن باقي مبارياتها حتى موعد القرعة الرئيسية.

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