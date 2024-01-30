ثلاثية «سمعة» تطير بكأس «دولية دبي للسلة» إلى بيروت

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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لعبت خبرة النجم المصري «الإسكندراني» إسماعيل أحمد دورها في حسم نهائي دولية دبي الدولية لكرة السلة الـ33 وتحويل كأس البطولة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بثلاثية رائعة تزامنت مع صافرة النهاية بعدما استعد الفريقان لخوض الوقت الإضافي.

إثارة

ورغم أن مؤشرات البداية كانت تشير إلى حسم الرياضي للقب بعد الفارق الذي حدث في أول فترة «10 نقاط» ووصل إلى 17 نقطة في بداية الربع الثالث ولكن سترونغ الفلبيني نجح في العودة للمباراة بقوة كبيرة وسرعة فائقة كما اعتاد في كل المباريات السابقة ولم يكتفِ بذلك بل تفوق بخمس نقاط بفضل عملاقه الأسطورة الأمريكي دوايت هاورد لاعب لوس أنجلوس لايكرز لكن الرياضي أعاد ترتيب أوراقه في الدقائق الأخيرة مركزاً على ناحيتين، الأولى شل خطورة العملاق دوايت والثانية استثمار الهجمات المرتدة السريعة «فاست بريك» عن طريق الورقتين الرابحتين وائل عرقجي أفضل لاعب في البطولة وغابريال هداف الثلاث نقاط ونجح في هذه المهمة الصعبة وتقدم من جديد بفارق نقطة ثم تعادل الفريقان 74 - 74 ليتدخل سمعة بثلاثية قاتلة ويحول كأس البطولة من مانيلا إلى بيروت بنتيجة 77 - 74.

أجمل اللحظات

وبعد الفوز الغالي أكد إسماعيل أحمد أن ما حدث في النسخة الثالثة والثلاثين في بطولة دبي الدولية للسلة سيبقى أجمل اللحظات في مسيرته الطويلة في ملاعب السلة.

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