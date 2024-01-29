الحبتور يغرد خارج السرب ويتأهل منفرداً ومبكراً إلى نهائي الكأس الفضية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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غرد فريق الحبتور للبولو خارج السرب بعد أن حقق العلامة الكاملة وفاز في مبارياته الثلاث في ختام الدور التمهيدي لبطولة كأس دبي الفضية 2024، ليتأهل منفرداً ومبكراً إلى المباراة الختامية للكأس، المقرر لها الثالث من فبراير المقبل.

جاء ذلك بعد أن حقق فريق الحبتور فوزاً غالياً بتخطيه عقبة فريق الإمارات «العنيد والقوي» بنتيجة 11 ونصف جول مقابل تسعة أهداف في مباراة قوية ومثيرة لم تحسم نتيجتها إلا في الشوط الخامس، وستلعب الفرق الثلاثة «الإمارات والذئاب وبنجاش» ضربات جزائية لفك الارتباط بينها بعد أن تساوت جميعاً في عدد النقاط، بواقع «نقطتين لكل منها»، وسوف يلعب الأول والثاني من ضربات الجزاء في الدور قبل النهائي، والفائز منهما سوف يلعب أمام الحبتور المتأهل سلفاً، أما الفريق الخاسر فسوف يلعب على كأس الترضية أمام الفريق صاحب المركز الرابع في ضربات الجزاء.

فوز الرمق الأخير

وكان فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور قد حقق فوزاً صعباً على فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ولعب بنيامين بانيلو (7 جول)، لاعب الذئاب، مع فريق الحبتور بديلاً لـ«باتيستا بايوجار» (8)، الذي أصيب في المباراة الماضية أمام الذئاب؛ لذلك بدا الحبتور المباراة وفي رصيده نصف جول بسبب فارق التصنيف (19 جول)، بينما فريق الإمارات (20 جول).

المباراة جاءت مثيرة وقوية واتسمت بالكفاح والندية في معظم فتراتها، وحاول فيها فريق الإمارات الخروج فائزاً ليضمن التأهل المباشر إلى النهائي، وظل محتفظاً بتقدمه في النتيجة ما عدا نهاية الشوط الثاني الذي شهد تقدم الحبتور لأول مرة بنصف جول، ويعود فريق الإمارات للتقدم قبل نهاية الشوط الخامس الأخير عندما قلب فريق الحبتور الموازين وسط إثارة وتحدٍّ وبشكل مفاجئ منه الفوز في الرمق الأخير بفارق التصنيف بنصف جول في نهاية اللقاء، في الوقت الذي أهدر خلاله فريق الإمارات فرصة الفوز ولم يحافظ على تقدمه، ولعل فوز فريق الحبتور يعود إلى جماعية الأداء وهدوء الأعصاب.

الذئاب تخطف الفوز

المباراة التي جمعت بين فريق ذئاب دبي كافو، بقيادة حبتور الحبتور، وفريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، حقق فريق الذئاب فوزاً مهماً بشق الأنفس أدخله في دائرة المنافسة مع الكبار، بينما حرم فريق بنجاش من الانفراد بالمركز الثاني في البطولة بعد هذه الخسارة، لتحسم أمر الترتيب ضربات الجزاء بين الفرق الثلاثة.

سعادة

وأعرب محمد الحبتور، قائد فريق الحبتور، عن سعادته بالفوز أمام فريق الإمارات، مشيداً بأداء الفريقين، وقال إنه يعتبر المباراة بمثابة نهائي مبكر؛ لما يتمتع به الفريقان من مستوى متميز وأداء ثابت طوال البطولة.

وانتهز الحبتور الفرصة وهنأ فريق بن دري بالتأهل إلى المباراة النهائية ليلعب مع الفائز من مباراة غنتوت وإيه إم في بطولة الإمارات الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

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