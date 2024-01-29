أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق : تتويج منتخب قفز الحواجز بكأس الأمم ثمرة لدعم القيادة الرشيدة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن رياضة الفروسية في الدولة ماضية إلى أفضل المستويات والتنافسية العالمية بدعم القيادة الرشيدة، وحرصها على توفير كافة متطلبات تفوقها وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

وقال إن تتويج منتخب قفز الحواجز بلقب كأس الأمم أمس بالشارقة ثمرة للدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرياضة الفروسية، ودعم المنتخب بتوفير خيول جديدة استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، استكمالاً لمسيرة كبيرة من رعاية واهتمام سموه بتطوير رياضة الفروسية وتمكينها عالمياً.

وأشاد الريسي باهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.. للمنتخب، وحرصها على دعم تطلعاته التي توجت بالعديد من الإنجازات في الفترة السابقة أبرزها التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى فضية وبرونزية الفردي، وبرونزية الفرق والمركز الثالث في الألعاب الآسيوية بالصين.

وأثنى سعادة الريسي على المستوى الفني المتطور لأبطال الإمارات لبطولة الأمم لفئة الأربع نجوم، والتي شهدت مشاركة نخبة فرسان العالم، وسط منافسة قوية للوصول إلى المراكز الأول، ما يعكس القيمة الكبيرة، والقدرات العالية التي مكنتهم من الوصول إلى المركز الأول.

وأضاف “ تمثل هذه النتيجة دافعاً كبيراً لمنتخب الإمارات في المنافسات المقبلة لاسيما قبل المشاركة في كأسي صاحب السمو رئيس الدولة، والأمم لقفز الحواجز في منتجع الفرسان الرياضي بأبوظبي الأسبوع المقبل، وثقتنا كبيرة في أبطال المنتخب وفرسان التحدي والطموح والإنجاز لمتابعة المنافسة على النتائج القوية، ورفع علم دولتنا الغالية في منصة التتويج بتواجد المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس 2024”.

وأشار رئيس اتحاد الفروسية والسباق إلى أن هذه الإنجازات تمثل مرتكزاً للخطط الاستراتيجية المستقبلية للاتحاد، ودافعاً لاستمرار تبني البرامج وتصميم المبادرات الداعمة لتطلعات وطموحات دولة الإمارات الريادية في رياضة الفروسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز