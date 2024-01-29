التقى رئيس الوزراء الألباني..محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي يدعم تطوير رياضة السيارات في ألبانيا

المصدر: تيرانا - البيان

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التقى رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، مع محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، بحضور رئيس نادي السيارات الألباني نيكو ليكا، وأكد محمد بن سليم خلال الاجتماع، دعم تطوير رياضة السيارات في ألبانيا، كما تم مناقشة مشروع «Auto Moto Park»، والذي يُعدّ أول مجمّع دولي لسباق السيارات في دولة البلقان، ويتخذ من إلباسان مقراً له، ويضمّ حلبة من الدرجة الأولى، صمّمت خصيصاً لتجمع محبي سباقات السيارات، ولتسهم في تنشيط وتطوير رياضة السيارات في دول المنطقة، ويتولى الاتحاد الدولي للسيارات مهام الإشراف على الحلبة، بتوجيه من قسم السلامة الخاص بالاتحاد.

وأكد محمد بن سليم دعمه للمشروع، تماشياً مع استراتيجية الاتحاد بمساندة الدول الأعضاء، نحو تطوير رياضة السيارات، واستقطاب المزيد من فئات الجماهير.

أشاد بن سليم بجهود الحكومة الألبانية لتطوير رياضة السيارات، وتعزيز مبادئ السلامة، وقال: جر ت نقاشات حول احتمالية استضافة ألبانيا لفعاليات كبيرة، مثل مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات، أو الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات، ويسعدني متابعة تقدم ألبانيا في رياضة السيارات، والمبادرات العديدة المعنية بالسلامة على الطرق.

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