في فردي الكوميتيه لفئات الأشبال والفتيات «أ وب» والشباب والآنسات تحت 21 عاماً .. 478 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان

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شهدت بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه في فردي الكوميتيه لفئات الأشبال والفتيات «أ وب» والشباب والآنسات تحت 21 عاماً للدرجتين الأولى والثانية، والتي أقيمت في صالة نادي اتحاد كلباء، مشاركة 478 لاعباً ولاعبة مثلوا 16 نادياً من مختلف مناطق الإمارات.

وفي ختام المنافسات، تصدر فريق الشارقة البطولة بإحرازه 35 ميدالية متنوعة «10 ذهبيات و12 فضية و13 برونزية»، تلاه فريق شباب الأهلي بإحرازه 20 ميدالية متنوعة «10 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات»، وتلاهما فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بإحرازه 20 ميدالية متنوعة «8 ذهبيات وفضيتان و10 برونزيات».

قام بتتويج الفائزين والفائزات، الدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وراشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وعبد الرحمن إبراهيم الدرمكي، الأمين العام للنادي، وعبدالله علي البلوشي،

وأحمد حسن المطروشي، وجاسم محمد الشحي، أعضاء مجلس إدارة النادي، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه.

وتقدم الدكتور عبدالله البادي، بالشكر باسم اتحاد الإمارات للكاراتيه، إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء على مبادرتهم باحتضان منافسات البطولة، وتعاونهم مع اتحاد اللعبة.

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