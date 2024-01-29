بمشاركة 6 فرق بمستوى التصنيف (10-12 هانديكاب)..غنتوت يتصدر منافسات البطولة الدولية للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد فريق غنتوت بولو إلى الصدارة في البطولة الدولية للبولو التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، بمشاركة 6 فرق بمستوى التصنيف (10-12 هانديكاب).

وجاءت صدارة فريق غنتوت بولو بفوزه أول من أمس على فريق AM بولو 10-9، محققاً انتصاره الثالث على التوالي، ليضمن تأهله إلى الدور النهائي بانتظار إعلان بقية الفرق المتأهلة.

ويشهد الدور المقبل لقاء المتصدر الأول مع الفريق الرابع في الترتيب العام، وثالث الترتيب العام مع الفريق الثاني، وفي دور الترضية يلتقي الفريق الخامس مع السادس لترتيب فرق البطولة.

وشهدت مباراة غنتوت بولو مع فريق AM بولو منافسة قوية بين الفريقين لتحقيق الفوز، ونجح فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي في حسمها بفارق هدف، وأحرز أهدافه أوسكار وبابلو (4 أهداف لكل منهما) وسانتوس هدفين، وأحرز لفريق AM بولو الشيخة علياء آل مكتوم (هدفين)، وبنجامين (6 أهداف) وبابلو اورغيزا هدفاً، وأدار المباراة الطاقم الدولي الأرجنتيني المؤلف من جاسون ديكسون، وبيتر رأيت وماتياس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز