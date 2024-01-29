بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم..منتخب الإمارات بطل «كأس الأمم» لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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حقق منتخب الإمارات لقفز الحواجز لقب بطولة الشارقة كأس الأمم من فئة الأربع نجوم، بنتيجة نظيفة في جولتي المنافسة، التي جاءت من جولتين برعاية لونجين، على الميدان الرملي الخارجي بنادي الشارقة للفروسية بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، وهو الفوز الأرفع الذي يحققه فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز في بطولة دولية تقام على أرضه وبين جمهوره.

وشهد منافسة كأس البطولة وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، راعية الكأس، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية.

وتنافست على لقب الكأس ثمانية فرق، تصدرها منتخب الإمارات، بنتيجة نظيفة خالية من نقاط الجزاء في الجولتين.

وحل بالمركز الثاني المنتخب الألماني بنتيجة 5 نقاط جزاء (4+1)، وجاء في المركز الثالث المنتخب البريطاني، بنتيجة 24 نقطة جزاء (12+12).

وقال سلطان اليحيائي: البطولة أظهرت مدى التطور الكبير الذي بلغه فرسان القفز وإقدام عدد كبير من الفرسان الشباب على المشاركة فيها بإيجابية، وهو ما يبشر بمستقبل واعد لعدد كبير من الفرسان في ميادين البطولات الدولية الرفيعة، وكل ذلك يأتي امتداداً لما أسفرت عنه بطولة الشارقة كأس الأمم من إيجابيات في نسختها الأولى 2023.

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