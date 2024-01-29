مهرجان أبوظبي البحري يكرم أبطال الزوارق اللاسلكية والتجديف الحديث و«كاياك» أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت منافسات الزوارق اللاسلكية، والشراعية الحديثة، والتجديف بالكاياك لأصحاب الهمم، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس ضمن مهرجان أبوظبي البحري، تنافساً قوياً بين المتسابقين للفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى، حيث تم تتويج الأبطال في احتفالية كبرى أمام مقر النادي على كورنيش أبوظبي.

ويقام مهرجان أبوظبي البحري تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، ويشتمل على 15 بطولة ونشاطاً من فعاليات تراثية وحديثة، تقام على كاسر الأمواج.

وتصدر عمر عيسى حسن منافسات فئة سل 2 في بطولة الزوارق اللاسلكية، بينما حصل عزام عيسى حسن على المركز الأول في فئة سل 3، ونال ناصر علي عباس البلوشي المركز الأول في فئة سل 4، وفي منافسات التجديف الحديث، فاز السنغافوري لوكاس كاو بالمركز الأول في منافسات الأوبتيمست العمومي، وتصدرت مواطنته ديسيري لي منافسات السيدات، فيما ذهب المركز الأول في منافسات الجونيورز إلى خليفة أحمد الرميثي.

وفي منافسات العمومي إلكا 4 فاز ماجد المرزوقي بالمركز الأول، وحل ثانياً محمد مروان، وجاء ثالثاً سيف طارق المرزوقي، وتصدرت كاميليا القبيسي منافسة السيدات، وحلت ثانية مروة الحمادي، وجاءت ثالثة اليازية الحمادي، فيما ذهب المركز الأول لفئة الجونيور إلى محمد مروان، وجاء ثانياً عبدالله المرزوقي، وحل ثالثاً مروان الحمادي.

وفاز بصدارة منافسة إلكا 6 حمزة آل علي، وجاء ثانياً عثمان الحمادي، وثالثاً محمد عبدالكريم. وفي سباق التجديف الكاياك لأصحاب الهمم حصل سليمان الحمادي وسيف النعيمي على المركز الأول، وتصدر صالح فهد حتروش سباق الفردي.

وكرم الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهزاع محمد الجنيبي مدير إدارة العمليات البحرية في أبوظبي البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي.

وينظم نادي أبوظبي البحري غداً الثلاثاء سباق البوانيش ضمن برنامج الفعاليات والأنشطة التراثية، حيث شهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً، ويعد هذا السباق الأول ضمن روزنامة السباقات التراثية في المهرجان.

من جانبه، أكد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية لإقامة السباقات التراثية البحرية في المهرجان قد اكتملت، مشيراً إلى أن سباقات البوانيش تستقطب أعداداً كبيرة من البحارة، وتشهد تنافساً قوياً ومثيراً بين المشاركين.

وأضاف الرميثي، أن فعاليات المهرجان تسير وفق البرنامج المعد، الأمر الذي سهل على المشاركين حضور السباقات والتفاعل مع الأنشطة في القرية التراثية، وستشهد الأيام المقبلة من المهرجان تنظيم العديد من المنافسات في الرياضات البحرية التقليدية والتراثية، والرياضات الحديثة، ومن المنتظر أن يقدم خلالها المشاركون عروضاً قوية وممتعة تجذب المزيد من الجماهير.

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