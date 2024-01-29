أكاديمية الاتحاد الدولي بدبي تنظم دورة التغذية الأساسية للرياضيين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط، التي تتخذ من دبي مقراً لها، دورة التغذية الأساسية للرياضيين، التي أقيمت في فندق الخوري في دبي، أول من أمس، بمشاركة بارزة للمدربين والرياضيين، وبحضور رئيس الأكاديمية العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، والأعضاء، واشتملت الدورة على محاضرات حديثة ومعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، ومقره في إسبانيا.

قدم الدورة المهندس وليد عبدالكريم، مدير الأكاديمية، وبسمة صلاح العامري، أخصائية التغذية، واشتملت الدورة على معلومات قيمة عن العناصر الغذائية الأساسية التي تمكن الرياضيين من الاستمرار بالتدريبات الرياضية بشكل منتظم، كما ركزت على أهمية اختيار العناصر الحيوية والضرورية للرياضي خلال التدريبات بشكل عام، وللمشاركة في المنافسات، وفي محور ثانٍ سلطت الدورة التي قدمتها الأكاديمية على الأبحاث العلمية الحديثة المتعلقة بالتغذية، والتي من شأنها أن تسهم بنقلة نوعية متسارعة في أداء الرياضيين واللياقة البدنية والجاهزية الفنية، واختتمت الدورة بالتطرق إلى المكملات الغذائية بأنواعها وأهميتها للرياضيين، تلا ذلك تكريم الشركاء الاستراتيجيين.

واختتمت الدورة بكلمة ركز من خلالها رئيس الأكاديمية على ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة في تجهيز الرياضيين للبطولات، مؤكداً أنها من العناصر المهمة في التدريب، ولها دور مهم في بناء العضلات بشكل صحي مميز، مبيناً أن إدارة الأكاديمية تحرص على مواكبة أهم التحديثات العلمية لتطوير المحاضرات بما يخدم المشاركين.

بدوره، أكد المهندس وليد عبدالكريم أن هذه الدورة ستكون امتداداً لدورات لاحقة تركز على أهمية التغذية الرياضية، ووفقاً لخطة علمية معتمدة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام والخطة المعتمدة لمجلس إدارة الأكاديمية.

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