"الإمارات لسلة الكراسي المتحركة" يفوز على نظيره البحريني في "ألعاب غرب آسيا البارالمبية"

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت منافسات اليوم الثاني من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الرابعة، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نتائج متميزة للمنتخبات واللاعبين الإمارتيين؛ إذ حقق المنتخب الإماراتي لكرة السلة للكراسي المتحركة فوزاً مستحقا على نظيره البحريني بنتجية 54-39 في مواجهة مثيرة جمعت المنتخبين، وذلك بعد أن كان منتخب الإمارات قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره العراقي، بينما فاز المنتخب السعودي على المنتخب العراقي بنتيجة 56-49.

وسيلتقي في منافسات اليوم ضمن فعاليات البطولة التي تقام في نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 11 دولة وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، كل من: المنتخب السعودي مع نظيره البحريني، والمنتخب العماني مع المنتخب الإماراتي في مباراة يتوقع أن تكون قوية، خاصة بعد خسارة المنتخب العماني في الجولة الأولى أمام منتخب البحرين بنتيجة 66-55.

وحقق اللاعب الإماراتي محمد الزرعوني المركز الثالث في منافسات البوتشيا فئة "بي سي 3"، فيما حقق اللاعب العراقي محمد النعيمي المركز الثاني، وحصد اللاعب السعودي زياد الجهني المركز الأول ، وفي منافسات البوتشيا فئة "بي سي 2" سيدات، حققت اللاعبة العراقية حنين المعموري المركز الأول، وحصدت مواطنتها اللاعبة نورة الجورني المركز الثاني، ونالت اللاعبة السعودية زهراء الأبيض المركز الثالث .

وتتواصل اليوم منافسات البوتشيا التي يُشارك فيها 43 لاعباً "13 لاعبة و30 لاعبا " من 6 دول هي "الإمارات والكويت والعراق والبحرين وعمان والسعودية" في الفئات المختلفة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول من منافسات الريشة الطائرة عن فوز لاعب المنتخب العراقي محمد جواد، بنتيجة 2-0 على لاعب المنتخب الإماراتي جمال خليفة البداوي، في منافسات فئة "swh1"، كما فاز لاعب منتخب اليمن محمد رجب، على لاعبة البحرين روبا العامري، وفي منافسات "ms-sh6"، وحقق لاعب منتخب العراق عماد عادل الفوز على لاعب لبنان رضا رزق 2-0، كما فاز اللاعب الأردني مصعب الطوالبة على مواطنه علاء القواسمة 2-0، واُعتبر لاعب المنتخب السعودي محمد العلي فائزاً في مباراته امام اليمني صلاح محمد، بنتيجة 2-0 بعد انسحاب الأخير، قبل أن يخسر من العراقي علي الأسدي بذات النتيجة.

وأعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، عن سعادته بالتواجد في الدورة الرابعة لألعاب غرب آسيا البارالمبية في إمارة الشارقة، معربا عن الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رعايته للبطولة، وقال إنّ للبطولة فوائد متعددة في مقدمتها إتالحة الفرصة للاعبين للاحتكاك وتبادل الخبرات.

من جانبه أكد محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، أنّ البطولة تمثل محطة رئيسية في إعداد المنتخبات للمنافسات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أنّ الإمارات تشارك في 7 رياضات رئيسية معتمدة في البطولة، بمجموعة وعناصر شابة تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدية إنجازات رياضية متميزة.

من جهته، قال ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية، إن أبطال الإمارات على قدر التحدي، وإنهم يسعون في هذه الدورة لتحقيق إنجازات تتوج الجهود التي بُذلت في الفترة الماضية على الأصعدة كافة؛ للارتقاء برياضة أصحاب الهمم.

وأضاف أن الغاية من المشاركة في البطولة هي تطوير قدرات اللاعبين، والاستعداد للبطولات العالمية، ورفع كفاءة الرياضيين البارالمبيين.

إبراهيم نصيرات

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