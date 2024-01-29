محمد الشرقي يلتقي مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية ويطلع على برامج النادي للعام 2024

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأعضاء فريق النادي.

واطّلع سموّه ــ خلال اللقاء ــ على تقرير عمل النادي وإنجازاته في عام 2023، كما اطلع سموه على برامج النادي وأنشطته الرياضية للعام 2024، إلى جانب الخطة الاستراتيجية وعدد من البطولات والمنافسات الرياضية المستقبلية.

كما جرى خلال اللقاء الحديث حول حصول النادي على المعيار الدولي "آيزو" لتنظيم الأحداث الرياضية المستدامة، واستعراض إحصائيات التسجيل لبطولة كأس العرب الرابعة، وبطولة الفجيرة الدولية G2 الحادية عشرة، اللتين ينظمهما النادي في فبراير القادم.

وأكّد سموه أهمية البرامج والأنشطة الرياضية ودورها في تعزيز الوعي الرياضي لأفراد المجتمع، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتفعيل دور المؤسسات الرياضية في تعزيز الحضور المميز لإمارة الفجيرة في قطاع الرياضة عامة، والفنون القتالية خاصة، في الأوساط الرياضية الدولية، ودعم مُمكنات العمل الرياضي ورؤية الدولة في هذا المجال عالمياً.

ووجّه سموه بأهمية مواصلة مستوى العمل وتطوير الجهود في تنظيم البطولات الرياضية الدولية، واستقطاب اللاعبين ونوادي الألعاب القتالية من مختلف دول العالم عبر معسكرات التدريب والبرامج الرياضية في النادي بما يساهم في تحقيق أفضل المخرجات.

وتقدّم أعضاء النادي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة، تقديراً لدعمه المتواصل لمبادرات النادي وخططه ومشاريعه وبرامجه التي تدعم الأنشطة الرياضية في الإمارة.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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