الرياضي اللبناني يتوج بلقب «دولية دبي للسلة» للمرة التاسعة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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توج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أمس، فريق الرياضي اللبناني بطلاً للنسخة 33 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وهي المرة التاسعة التي يفوز فيها الرياضي بالبطولة، وجاء بعد فوزه على سترونغ الفلبيني بنتيجة 77 - 74، في نهائي جماهيري مثير، وظلت النتيجة معلقة حتى آخر ثواني المباراة وحسمها البطل بفارق 3 نقاط فقط. وحصد أهلي طرابلس المركز الثالث والميداليات البرونزية بفوزه على بيروت اللبناني 94 - 73.

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