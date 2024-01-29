التايكواندو يُدخل «الفجيرة للفنون القتالية» موسوعة غينيس

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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دخل نادي الفجيرة للفنون القتالية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتنظيمه حصة تدريبية في لعبة التايكواندو، بحضور 302 لاعباً ولاعبة لمدة 40 دقيقة، متخطياً الرقم السابق «52 لاعباً ولاعبة».

وأهدى نادر أبو شاويش مدير النادي الإنجاز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية الداعم الأول لكافة ألعاب النادي، لافتاً إلى أن الإنجاز لم يأت من فراغ، وجاء بعد جهد متواصل طوال الفترة الماضية، معرباً عن أمله بتحطيم أرقام أخرى مستقبلاً، مهنئاً أسرة النادي واللاعبين بالإنجاز.

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