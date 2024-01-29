«هيرو أبوظبي الجبلي للدراجات» في جزيرة الحديريات 9 فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف جزيرة الحديريات، في أبوظبي على مضمار «تريل X»، المُخصص لرياضة الدراجات الهوائية، النسخة الافتتاحية من سباق هيرو أبوظبي؛ خلال الفترة من 9 - 11 فبراير، بتنظيم شركة «مدن»، بالتعاون مع «هيرو سوديترول دولوميت»، ويتضمن سباقي اختراق الضاحية الأولمبي، واختراق الضاحية القصير، وهما من المنافسات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وتسهم استضافة الحدث الرياضي العالمي في العاصمة، بعد تنظيمه في جبال دولوميت الإيطالية، في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة مميزة لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ويمتد مسار سباق اختراق الضاحية الأولمبي على مسافة 5.4 كيلومترات مع ارتفاع في المسار قدره 70 م، في حين يمتد مسار اختراق الضاحية القصير، المصمم للحركة ذات السرعات العالية، على مسافة 1.2 كيلومتر مع ارتفاع قدره 10 م، وسيتاح لعشاق ركوب الدراجات الجبلية من جميع الأعمار المشاركة في سباقي «الهواة» و«الأطفال»، والمنافسة على المسارات نفسها.

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية استضافة أبوظبي للحدث العالمي الفريد من نوعه، وهو الأول في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «يدعم مجلس أبوظبي الرياضي استضافة وتنظيم الحدث، الذي يشهد مشاركة نخبة من الدراجين العالميين، إيماناً بأهمية الحدث وانعكاس آثاره على تبني نمط حياة صحي، في الوقت الذي تشهد به رياضة الدراجات الهوائية طفرة كبيرة في أبوظبي والإمارات».

المشاركة الأولى

وقال بيتر ساجان، بطل العالم للدراجات على الطرق ثلاث مرات، والذي يشارك في الحدث الأصعب والأروع في العالم: «ستكون هذه مشاركتي الأولى في ماراثون الدراجات الجبلية، ولا أستطيع التوقع، ولكنني أشعر بالتفاؤل والحماس، وأريد الاستمتاع بالتجربة الجديدة، وسأحرص على الوصول إلى أبوظبي قبل أيام من موعد السباق للتدرب على المسارات الجبلية».

ومن المقرر أن تستضيف جزيرة الحديريات بطولة العالم «غران فوندو» للدراجات 2028، والتي ستسهم في تعزيز المنافسات رفيعة المستوى لراكبي الدراجات المحترفين والهواة مع نشر مبادرة «ركوب الدراجات للجميع» عالمياً.

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