راشد النعيمي: «ألعاب غرب آسيا» ترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للرياضة البارالمبية

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أول من أمس حفل افتتاح الدورة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، بنادي الثقة لأصحاب الهمم وأعلن انطلاق المنافسات.

والتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رؤساء بعثات الدول المشاركة في الدورة مرحباً بضيوف الشرف من السعودية والبحرين، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفهد القباع مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن المحافل الخاصة بالألعاب البارالمبية تشهد دائماً تنافساً كبيراً ومستويات فريدة من نوعها تتجلى فيها عزيمة الأبطال وإصرارهم على مواصلة العطاء، وقبول التحدي في ميادين المنافسة الرياضية مع أقرانهم الرياضيين من مختلف الدول المشاركة والذين وثقوا بقدراتهم وتفوقوا على أنفسهم وأثبتوا أن تحقيق النجاح والتميز أقوى من كل الظروف والتحديات التي تواجههم.

دعم

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدعم والرعاية الكريمة التي تلقاها هذه الفئة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ تقام فعاليات هذه الدورة في الشارقة المرة الثانية، الأمر الذي يبرز حجم الاهتمام بالرياضيين البارالمبيين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للرياضة البارالمبية؛ بناءً على ما تمتلكه من إمكانات هائلة وبنية تحتية متطورة تستوعب جميع الفعاليات الرياضية على تعدد أنواعها.

وعلى هامش حضوره جانباً من منافسات الدورة استعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع عدد من ضيوف ورؤساء بعثات الدول أبرز الموضوعات في الساحة الرياضية بوجه عام، ومن ذلك الجانب الخاص بالرياضة البارالمبية باحتسابها مكوناً رئيساً من مكونات الحركة الرياضية العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سنة 2024 هي الأهم في أجندة جميع الرياضيين بصفة عامة ولا سيما أنها تشهد إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في باريس.

وهنأ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، «الشارقة 2024»، بمناسبة الانطلاقة الناجحة للحدث الكبير الذي يؤكد ثقة المؤسسات والمنظمات الرياضية القارية والدولية بكفاءة وجودة تنظيم الفعاليات المختلفة على أرض دولة الإمارات، معرباً عن أمنياته بتقديم نسخة استثنائية ومتميزة من جميع الرياضيين المشاركين.

وأقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مأدبة غداء على شرف ضيوف الدولة ورؤساء البعثات المشاركة في الدورة الرابعة 2024، ورؤساء البعثات من الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان والكويت وقطر والعراق والأردن ولبنان وسوريا واليمن.

مشاركة

يشارك في الدورة 513 رياضياً من 11 دولة إضافة إلى 454 من اللجان التنفيذية والحكام والمتطوعين.

وكان حفل الافتتاح بدأ بالسلام الوطني للإمارات ثم كلمتي الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا، والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا وألقى البطل الإماراتي محمد القايد الحمادي قسم اللاعبين وأحمد الحمادي قسم الحكام، وتم تقديم أوبريت «نحن نقد» فكرة وإشراف أحمد سالم المظلوم، رئيس اللجنة التنفيذية المدير العام للدورة، ومن كلمات عبدالله الشحي، وأداء طالبات مدرسة الأندلس للتعليم الأساسي.

رعاية

وتحظى الدورة برعاية متميزة وتشمل الرعاية الذهبية كلاً من مصرف الشارقة الإسلامي ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأصباغ ناشونال بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من شركة المروان للمقاولات والشارقة للتأمين وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي، وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات لأصحاب الهمم بصرياً.

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