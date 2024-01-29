ختام تمهيدي «دولية غنتوت» للبولو اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يختتم اليوم، بملاعب نادي غنتوت للبولو الدور التمهيدي لبطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو،ويلتقي أبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني، برصيد 4 نقاط مع بهنسالي بولو والذي لا يمتلك أي نقطة ،ويتطلع بقيادة ريشي بهنسالي لتحقيق فوزه الأول.

ويتقابل فريق بن دري بولو بقيادة راشد بن دري والهداف خالد بن دري أحد فرق الصدارة من فوزين على فريقي AM بولو وبهنسالي بولو، مع فريق لامار بولو بقيادة ريان العجاجي وخالد العمران ويدير المباراة الطاقم الأرجنتيني المكون من بيتر رايت وماتياس وجاسون ديكسون.

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