8 لاعبين يمثلون الإمارات في «عربية الريشة الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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غادرت بعثة منتخبنا الوطني للريشة الطائرة أمس إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للشباب والعموم التي تنطلق اليوم في مدينة الرياض وتستمر حتى 2 فبراير المقبل بتنظيم الاتحاد السعودي للعبة وتحت إشراف الاتحاد العربي، وتترأس نورة الجسمي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وفد منتخبنا الذي يضم 8 لاعبين، بواقع 4 ضمن فئة العموم هم مريم البلوشي، هند الهلالي، محمد علي فلامرزي، ومحمد سالم المزروعي، و4 لاعبين تحت 19 عاماً، هم عبد العزيز محمد يحيى، محمد خلفان المزروعي، غدير الظاهري، وفرح الحجي، إضافة إلى مدير البعثة حسين الأميري.

وتشهد البطولة مشاركة 100 لاعب ولاعبة من 16 دولة عربية هي الإمارات، السعودية، سوريا، جزر القمر، الكويت، قطر، البحرين،، الأردن، العراق، لبنان، فلسطين، جيبوتي، تونس، مصر، الجزائر وليبيا.

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