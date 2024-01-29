الإماراتيات يتألقن في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

المصدر: دبي ـــ البيان

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شهدت منافسات النساء والناشئات تفوقاً لراميات الإمارات ضمن منافسات بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، وتعد الأكبر من نوعها في هذه الرياضة التراثية مع مشاركة أكثر من 2000 متسابق من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدّرت الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئات، فنجحت الإماراتية بينة خالد المنهالي في الحصول على المركز الأول بعدما حققت العلامة 73 إضافة إلى تحقيق العلامة «إكس» ثلاث مرات، وجاءت بالمركز الثاني آمنة يوسف حسن بالعلامة 73 والعلامة «إكس» مرة واحدة وبالمركز الثالث مهرة عمر الكتبي بالعلامة 72 والعلامة «إكس» مرتين.

وفي منافسات النساء، جاءت سلطنة عُمان في المركزين الأول والثاني عبر هند خميس المقبالية في المركز الأول بالعلامة 76 والعلامة «إكس» مرتين، وتليها بالمركز الثاني غسية أحمد الدرعي بالعلامة 75 والعلامة «إكس» 4 مرات، وبالمركز الثالث الإماراتية شيخة أحمد الدرعي بالعلامة 75 والعلامة «إكس» 3 مرات.

وتوّج العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الفائزات، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في المركز.

وأكّد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المرأة تحظى باهتمام خاص في جدول بطولات فزاع عموماً ورماية السكتون خصوصاً، عبر توفير سبل الممارسة لهن بأفضل الطرائق ومراعاة الخصوصية اللازمة، إذ قامت اللجنة المنظمة بتخصيص يوم كامل للنساء والناشئات لخوض التصفيات والنهائيات، وجاءت المستويات قوية في هذه النسخة ومتقاربة للغاية على صعيد المراكز الأولى، ما يبرز إسهام البطولة في تعزيز مهارات المشاركات على مر السنوات وخاصة في فئة الناشئين.

استطاعت ناشئات الإمارات العربية المتحدة من السيطرة على بطولة فزاع للرماية بالسكتون، بتحقيقهن المرة الأولى في تاريخ البطولة 6 مراكز من ضمن المراكز العشرة الأولى، الأمر الذي يبرز المستوى المتطور للمشاركات في هذه الفئة في نسخة هذا العام، إذ تمكنّ من تحقيق نتائج متميزة للغاية على الرغم من الظروف الجوية التي صاحبت البطولة.

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