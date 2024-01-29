جليفا غال دراج فريق الإمارات بطل المرحلة الثالثة لطواف الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت شعار «سلطان الخير.. 52 عاماً من العطاء والإنجازات»، توج جليفا غال بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف الشارقة الدولي للدراجات في نسخته التاسعة، كما توج حارب خميس المرزوقي بطلاً للمرحلة الأولى من طواف الشباب «ضد الساعة»، وعايض الأحبابي «فئة الكراسي المتحركة»، وأحمد البدواوي «فئة الدراجات الخاصة» في سباق أصحاب الهمم المقام على هامش طواف الشارقة، وكانت المرحلة تحت مسمى «شاطئ الحيرة» قد بدأت وانتهت عند متحف الشارقة للحضارة الإسلامية لمسافة 10، 12 كلم.

تتويج

شهد الافتتاح وتتويج الفائزين عيسى الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وعبدالملك جاني، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالله سلطان الدح، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، وعادل صالح الحمادي، وكلثم عبيد المطروشي، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، رئيس اللجنة الفنية والحكام، والمهندس سعيد عاشور، المدير التنفيذي لنادي الشارقة للسيارات القديمة، والنخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، ومحمد الحمادي، ممثل قناة الشارقة الرياضية، وانتصار العبيدلي، أمين متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

نتائج السباق

وضمن منافسات الطواف جاءت النتائج كالتالي، حيث حصل الدراج جليفا غال من فريق الإمارات على المركز الأول والميدالية الذهبية للمرحلة الثالثة من طواف الشارقة الدولي للدراجات، وحل كول أون من فريق الإمارات وصيفاً، وجاء ثالثاً أسكير خيسوس من فريق بورغوس.

وضمن قمصان التميز، حصل جليفا غال من فريق الإمارات على القميص الأصفر على الترتيب العام برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحصل باربيير بيير من فريق فيليب واجنر البلجيكي على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في نقاط السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ونال أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فقد فاز به جليفا غال من فريق الإمارات، أما قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع المسافة فقد حصل عليه عبدالله آل علي من فريق الإمارات.

طواف الشباب

وفي منافسات طواف الشباب، حصل حارب خميس المرزوقي، لاعب نادي أبوظبي، على المركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه حمد ناصر المحيربي، لاعب نادي أبوظبي، في المركز الثاني ونال الفضية، بينما حصل سلمان المنصوري، لاعب نادي الشارقة الرياضي، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، أما بالنسبة لقمصان التميز فقد حصل حارب خميس المرزوقي، من نادي أبوظبي على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، وحصل حمد ناصر المحيربي، من نادي أبوظبي على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في نقاط السرعة، بينما فاز إبراهيم الرفاعي، من نادي خورفكان الرياضي، بالقميص الأحمر لصاحب أفضل معدل في صعود المرتفعات، أما القميص الأبيض لصاحب المركز الأول للشباب تحت 16 سنة فقد فاز به سلمان المنصوري، من نادي الشارقة الرياضي، أما قميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فقد حصل عليه عبدالله محمود آل علي، لاعب نادي الشارقة الرياضي.

أصحاب الهمم

وفي سباق أصحاب الهمم فئة الكراسي المتحركة «H»، نال عايض الأحبابي المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما حصل سعيد الظاهري على المركز الثاني والفضية، في حين حصل ذبيان المهيري على المركز الثالث والبرونزية، وكلهم من نادي العين لأصحاب الهمم، وفي سباق الدراجات الخاصة «C»، حصل أحمد البدواوي على المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما حصل عبدالله البلوشي على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل سليمان داد على المركز الثالث والبرونزية، وكلهم من نادي دبي لأصحاب الهمم، وحصلت اللاعبة سلامة الخاطري من نادي دبي لأصحاب الهمم على تكريم خاص بوصفها المشاركة الوحيدة من العنصر النسائي.

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