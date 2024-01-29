مهرجان أبوظبي البحري يتوج أبطال «الإمارات للموتوسيرف»

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت بطولة الإمارات للموتوسيرف، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، نجاحاً كبيراً عبر المستويات الفنية المتقدمة التي ظهر بها المتسابقون في الفئات الخمس التي تضمنها برنامج البطولة، والمشاركة الكبيرة التي وصلت إلى أكثر من 40 متسابقاً، وأقيمت المنافسات على مياه كورنيش كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي.

ويشتمل مهرجان أبوظبي البحري، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على 15 بطولة ونشاطاً وفعالية وسباقات تراثية وحديثة، وأنشطة بحرية متنوعة.

وسجل متسابقو الكويت وجمهورية التشيك حضورهم الكبير في بطولة الإمارات للموتوسيرف في منصة التتويج، وذلك بحصد العديد من المراكز الثلاثة الأولى، فتصدر التشيكي أليكس لوكشلدير فئة الماستر، وحل مواطنه ماتياس ثانياً، وذهب المركز الثالث إلى الكويتي حماد الحداد.

وفي فئة الجونيور ذهب المركز الأول للكويتي فارس رمضان، وحل ثانياً مواطنه حماد الحداد، وجاء ثالثاً التشيكي دينيس كوليش، وسيطر متسابقو الكويت على المراكز الثلاثة الأولى لفئة شالينجر، وحصل فارس رمضان على المركز الأول، وحل ثانياً حسن بو عباس. وتصدر الكيني ديان نيكولاس فئة روكيز، ونالت التيشكية ليندا لوكشلدير المركز الأول في فئة السيدات، وأقيمت المنافسات في مرحلتين الأولى صباحية والثانية في المساء.

توج الفائزين بالمراكز الأولى ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأشاد بالتنافس القوي بين المتسابقين في المراكز الأولى، وبالحماس الكبير الذي خاضوا به البطولة في فئاتها الخمس، مشيراً إلى أن الأجواء المثالية، والتنظيم الاحترافي ساعدا المشاركين على تقديم أفضل المستويات الفنية.

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