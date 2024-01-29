رباعي المقدمة مستقر مع نهاية الدور الثاني لدوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أسدل الستار على مباريات الدور الثاني من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، مع نهاية مباريات الجولة 14 والأخيرة، ودون تغيير على ترتيب الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأوائل الذين حسموا تأهلهم إلى دورة «البلاي أوف» للعب على درع الدوري، قبل مواجهات الجولة 14.

وحسم شباب الأهلي، المركز الأول في جدول الترتيب، بعد فوزه على ضيفه الوصل 3 - 1، ليصل إلى 11 فوزاً و31 نقطة، وحسم الوصل المركز الثالث بتحقيقه 8 انتصارات و19 نقطة، ويلتقي شباب الأهلي في الدور الأول لدورة «البلاي أوف»، مع الجزيرة الذي حسم المركز الرابع بتوقفه عند 7 انتصارات و24 نقطة، بعد خسارته 1 - 3 من مضيفه حتا، والذي بقي في المركز الثامن الأخير بانتصارين و10 نقاط. بينما يلتقي الوصل في الجولة الأولى لدورة «البلاي أوف»، مع بني ياس الذي حسم المركز الثاني بحصوله على 10 انتصارات و29 نقطة.

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