أحمد بن سعود يشهد ختام بطولة رأس الخيمة للجولف 2024 ويتوج الفائز بلقبها

المصدر: وام

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شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، اليوم، ختام بطولة رأس الخيمة للجولف 2024، إحدى محطات بطولة جولة "دي بي ورلد"، التي جمعت نخبة من أفضل اللاعبين المحترفين في العالم.

وتوج الشيخ أحمد بن سعود، اللاعب الدنماركي ثوربورن أولسن، الفائز بلقب البطولة التي أقيمت في نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة، على مدار 4 أيام، وشهدت منافسات قوية مليئة بالإثارة، وحضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق اللعبة.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود أن الرياضة لغة عالمية وركيزة أساسية في تعزيز حضور رأس الخيمة، مشدداً على أهمية استضافة كبرى الفعاليات والبطولات العالمية في مختلف الرياضات التي تحظى بمشاركة نجوم عالميين واهتمام وحضور جماهيري من داخل وخارج الدولة، ما يعزز مكانة رأس الخيمة على خارطة الرياضة الدولية، ويرسخ جاذبيتها بفضل بنيتها التحتية ومرافقها السياحية والرياضية الحديثة.. مثنياً على نجاح البطولة واستمرارها كحدث رياضي سنوي يجمع أبرز نجوم اللعبة في رأس الخيمة.

والتقى الشيخ أحمد بن سعود خلال حضوره ختام البطولة بعدد من اللاعبين العالميين والمنظمين والرعاة والحضور حيث تبادل معهم الأحاديث الودية، وشاركهم الصورة التذكارية .. مرحباً بضيوف الإمارة القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد بطولة رأس الخيمة للجولف 2024، ضمن قائمة البطولات الخمس لجولة "دي بي ورلد" للجولف في الدولة في 2024، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة رياضة الجولف في الدولة، واستقطاب نجوم اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة ومشجعيها من المقيمين والزوار من مختلف دول العالم.

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