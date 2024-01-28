راشد بن حميد يلتقي عددا من رؤساء بعثات الدول المشاركة في ألعاب غرب آسيا البارالمبية

المصدر: وام

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التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رؤساء بعثات الدول المشاركة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة التي تستضيفها إمارة الشارقة حتى الثالث من شهر فبراير المقبل.

ورحب الشيح راشد بن حميد خلال اللقاء بضيوف الشرف من المملكة العربية السعودية والبحرين ممثلين في الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وسعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية وسعادة عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفهد القباع مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن المحافل الخاصة بالألعاب البارالمبية دائما ما تشهد تنافساً كبيراً ومستويات فريدة من نوعها تتجلى فيها عزيمة الأبطال وإصرارهم على مواصلة العطاء، وقبول التحدي في ميادين المنافسة الرياضية مع أقرانهم الرياضيين من مختلف الدول المشاركة الذين وثقوا في قدراتهم وتفوقوا على أنفسهم وأثبتوا أن تحقيق النجاح والتميز أقوى من كل الظروف والتحديات التي تواجههم.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدعم والرعاية الكريمة التي تلقاها هذه الفئة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إذ تقام فعاليات هذه الدورة في إمارة الشارقة للمرة الثانية، الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام بالرياضيين البارالمبيين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للرياضة البارالمبية؛ بناءً على ما تمتلكه من إمكانات هائلة وبنية تحتية متطورة تستوعب جميع الفعاليات الرياضية على تعدد أنواعها.

وعلى هامش حضوره جانباً من منافسات النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بمشاركة 513 رياضيا من 11 دولة؛ استعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع عدد من ضيوف ورؤساء بعثات الدول أبرز الموضوعات والمستجدات على الساحة الرياضية بوجه عام، بما في ذلك الجانب الخاص بالرياضة البارالمبية باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات الحركة الرياضية العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عام 2024 هو الأهم في أجندة جميع الرياضيين بصفة عامة لاسيما وأنه يشهد إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس صيف العام الجاري.

وهنأ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، الشارقة 2024، بمناسبة الانطلاقة الناجحة لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي يؤكد ثقة المؤسسات والمنظمات الرياضية القارية والدولية في كفاءة وجودة تنظيم الفعاليات المختلفة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن خالص أمنياته بتقديم نسخة استثنائية ومميزة من جميع الرياضيين المشاركين.

وأقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مأدبة غداء على شرف ضيوف الدولة ورؤساء البعثات بدورة ألعاب غرب آسيا البارلمبية الرابعة 2024 ورحب باللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارلمبية الرابعة 2024، ورؤساء البعثات من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان والكويت وقطر والعراق والأردن ولبنان وسوريا واليمن.



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